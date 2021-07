Ollanta Humala, expresidente de la República, se manifestó respecto al incidente que ocurrió con el mandatario saliente, Francisco Sagasti, quien no pudo ingresar al Congreso de la República para entregarle la banda presidencial al jefe de Estado, Pedro Castillo.

A través de sus redes sociales, Humala Tasso rechazó la actitud que tomaron desde el Parlamento al no permitir la entrada de Sagasti y le mostró su solidaridad.

“ Mi solidaridad con el expresidente Francisco Sagasti ante el desaire sufrido en el Congreso. Las formas democráticas nunca deben perderse ”, señaló en una publicación de Twitter.

Durante la mañana de este miércoles, Sagasti Hochhausler salió de Palacio de Gobierno rumbo al Palacio Legislativo. Sin embargo, al llegar a la entrada no se le dejó ingresar y tuvo que quitarse la banda presidencial y dejarla afuera.

Tuit de Ollanta Humala. Foto: captura

Congresista rechazan incidente

La congresista del partido morado Susel Paredes señaló que lo hecho por el Legislativo fue un “maltrato innecesario” contra el expresidente.

“Me parece que ha sido un maltrato innecesario al presidente Sagasti. Un presidente que ha salvado miles de vidas en el Perú. Nosotros, como congresistas morados, tenemos que reivindicar la gestión del presidente Sagasti”, sostuvo para la prensa.

“Lo mínimo que se merecía era poder entrar al Congreso y no ser recibido como fue recibido. Es una (decisión) de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso y nosotros vamos a mandar una comunicación formal señalando nuestro desacuerdo”, añadió la parlamentaria morada Flor Pablo.

María del Carmen Alva se pronuncia

Luego de la juramentación y el mensaje a la nación de Pedro Castillo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, dijo que Francisco Sagasti no pudo entrar al Parlamento porque eso dictaba el procedimiento.

“Ya me habían nombrado a mí (como presidenta) desde el 26 (de julio). El protocolo informaba que ese era el procedimiento. Yo no he tenido nada que ver con el protocolo”, aclaró.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.