La República realizó su primer Twitter Spaces: analizamos el mensaje presidencial

Estreno. La República realizó su primer Twitter Spaces para analizar el mensaje presidencial. El espacio estuvo organizado por periodistas de LR Data y Verificador, nuestra unidad de fact-checking. Los invitados fueron José Alejandro Godoy, especialista en política; Angela Uyen, especialista en salud; Luis Alberto Arias, especialista en economía; y Julio Cáceda, especialista en educación. Durante la transmisión se presentaron los resultados de algunas frases verificables de Pedro Castillo.

Este miércoles 28 de julio, el presidente de la República juró al cargo en las instalaciones del Congreso. Tras las ceremonia, el jefe de Estado se dirigió hacia el país y expuso las acciones y las políticas que aplicará su Gobierno para los próximos cinco años.

Política

En relación al contexto político del primer mensaje presidencial del presidente, Pedro Castillo, José Alejandro Godoy, magister en Ciencias Políticas y Gobierno, resaltó el inicio del discurso. “Es importante que un jefe de Estado haga un recuento histórico de lo que ha sido la lucha por la independencia y que tenga ese enganche entre el bicentenario y su propio periodo de Gobierno” , apuntó.

Sin embargo, consideró que luego el mensaje tuvo ciertas similitudes con los de otros mandatarios y que algunas de las propuestas no fueron precisas. “Fue importante tener referencia a sostenibilidad y interculturalidad, pero sin ninguna reforma del Ministerio de Cultura y Ministerio del Ambiente que vaya más halla del nombre, eso no será posible”, destacó.

Asimismo, sostuvo que Castillo puso paños fríos cuando tocó el tema de la asamblea constituyente con la que buscaría un cambio de constitución, principal promesa de campaña durante las elecciones. “Esa propuesta es muy parecida al modelo chileno no solo porque implica un cambio constitucional, sino también porque coloca una representación de pueblos indígenas”, agregó.

Por otro lado, el especialista se pronunció sobre la posibilidad de la elección de Roger Najar como presidente del Consejo de Ministros y consideró que sería un pésimo mensaje para las mujeres del país.

En ese sentido, Godoy afirmó que el hecho de que hasta el momento no se anuncie un gabinete es un error debido a que con el se podría saber si las propuesta presentes en el discurso pueden ser cumplidas o no. ”Ha sido un mensaje que al no tener los nombres puede perder un poco de fuerza” , concluyó.

Salud

Angela Uyen, asesora en políticas de salud, destacó el pronunciamiento del presidente, Pedro Castillo, sobre la lucha contra la pandemia del coronavirus en el país. “Me pareció positivo que dijera que se va a construir sobre lo avanzado en COVID-19 y en el tema de vacunación. Sobre todo cuando hubo esa confrontación, criticando al Gobierno de Francisco Sagasti” , opinó.

A su vez, saludó que el primer mandatario hable sobre salud mental y la mejora de la atención primaria a través de la apertura de hospitales, aunque mencionó que hubiera sido ideal que especificara el número nosocomios que construirá, cuánto serán los equipos de asistencia y cómo se organizarán.

Sobre la iniciativa de conseguir la vacunación del 70% de la población a fin de año, la especialista destacó que el Estado necesitará trabajar de la mano con los Gobiernos regionales y será necesario de una campaña de comunicación. “Me pareció importante que hable de la descentralización porque necesitarán recursos humanos y toque otros temas que son salud. Vivienda es salud, alimentación es salud. Todo esto es salud”, precisó.

Economía

Luis Alberto Arias, exdirector del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), sostuvo que está de acuerdo con los puntos propuestos por Castillo durante su discurso presidencial.

“Coincido con las prioridades. El mensaje comienza hablando de la pandemia, el sector salud, la reactivación económica y la educación. Creo que eso es fundamental en la economía porque son los problemas que hemos padecido y que la pandemia los ha hecho evidentes” , afirmó.

Para Arias, el mensaje reveló que es importante para el presidente la participación estatal, pero advirtió que “si bien la intención es generar mayor competencia en el mercado, a veces la intervención del Estado en lo que funciona mal en el actual modelo económico podría originar una solución aun mas negativa”.

Para el economista, las propuestas de Castillo necesitan una mayor cantidad financiamiento que debería concluir con una reforma tributaria; sin embargo, esta no apareció durante el mensaje. “No se ha mencionado la reforma que es necesaria para financiar todas las promesas hechas hoy”, acotó.

Finalmente, declaró que la tranquilidad en los mercados estará muy vinculada con la presentación del equipo ministerial. “Es muy importante para el buen financiamiento del Estado la sinergia entre las autoridades, que es asegurada por el trabajo en conjunto de todos los ministros y que el gabinete sea coherente con las políticas establecidas por el presidente” , determinó.

Educación

Julio Cáceda, magister en Desarrollo Humano de la PUCP, resaltó que no quedaron muy claras las razones por las que debería se declarada en emergencia la educación y también existen dudas sobre la iniciativa para duplicar el presupuesto del sector.

“Me parece que es muy complicado lograrlo. Hay preguntas que hacerse. ¿A qué sector se le quita? Ya que los recursos son limitados o si se tiene la capacidad actual para gastar ese dinero. Es un retórica bonita el incremento del presupuesto, pero también esta el cómo, de dónde y hasta dónde?” , refirió.

Asimismo, sostuvo que es positivo el fortalecimiento de la formación inicial, el anuncio de la revalorización docente a través de los estímulos y que en la áreas rurales existan institutos pedagógicos. Aunque, hizo hincapié en que durante el discurso estuvo ausente la reforma magisterial y la meritocracia en la carrera.

Finalmente, sobre el ingreso libre a las universidades, el especialista dijo que era un problema. “Los exámenes de admisión son un filtro de habilidades cognitivas para saber si puedes mantenerte en la educación superior y sin él habrá mucha deserción como sucede en Argentina”, concluyó.