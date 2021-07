José Jerí sobre nuevo gabinete ministerial: “Esperamos que no tenga sesgo ideológico”

El parlamentario José Jerí, de Somos Perú, manifestó que el gabinete ministerial que jurará este miércoles 28 de julio debería estar conformado por personas sin “sesgo ideológico”.

“ Esperamos que sea un gabinete que no tenga sesgo ideológico, que sea de consenso , que sea plural y que tenga como mensaje claro la tranquilidad que el país necesita. El gabinete debe tener esa actitud”, declaró a RPP el último martes.

Al ser consultado por la posibilidad de que Róger Nájar sea nombrado como primer ministro, Jerí indicó que es una decisión que compete al presidente electo Pedro Castillo. No obstante, aclaró que los titulares de cartera deben cumplir “condiciones éticas”.

“ Los ministros tienen que tener las condiciones éticas, morales y sin ningún antecedente legal para generar esos consensos y esos diálogos . Es importante ese mensaje. Como Somos Perú, esperamos ese tipo de personalidades, que busque consensos y sin sesgo ideológico”, sostuvo.

Jerí sobre Mesa Directiva: “Esperemos que no bloqueen innecesariamente algunas políticas”

El congresista de Somos Perú, quien alcanzó un escaño luego de la inhabilitación de Martín Vizcarra, se pronunció sobre la elección de la Mesa Directiva del Parlamento. Refirió que espera no se “bloqueen” algunas iniciativas legislativas.

“Hay algunos partidos, denominados de centro, que están participando en la Mesa Directiva y esperemos que en ese espíritu democrático, no restrinjan, no limiten las iniciativas que sean por el bien del país y que no bloqueen innecesariamente algunas políticas que se vean plasmadas en el Legislativo”, agregó.

En esa misma línea, señaló que en los primeros días de gestión de la Mesa Directiva “son claves”, por lo que considera importante que cumplan lo manifestado en su discurso.

“ Los primeros días son claves en la actitud de la Mesa Directiva , pero de arranque tengo esa esperanza, por lo menos, de que hay que cumplir ese discurso político y convertirlo en hechos. Vamos a ver los primeros días sobre los primeros debates parlamentarios si se confirma esta actitud o no”, comentó.

Asimismo, José Jerí expresó que cada uno de los grupos parlamentarios buscará la aprobación de diversos planteamientos como el cambio de Constitución, pero que eso dependerá de “los consensos” que se consigan al interior del Legislativo.

“Cada partido mantendrá y embanderará su agenda política, que va a responder a sus ciudadanos como tiene que ser, pero distinto es que logre la votación mayoritaria en el Congreso , que logre los consensos. Es distinto”, puntualizó.

