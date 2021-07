Flor Pablo sobre Francisco Sagasti: “Lo mínimo que merecía era poder entrar al Congreso”

La congresista Flor Pablo (Partido Morado) se pronunció sobre el incidente que ocurrió con el mandatario saliente, Francisco Sagasti, a quien no se le permitió ingresar al Palacio Legislativo para entregarle la banda presidencial a Pedro Castillo.

“ Lo mínimo que se merecía era poder entrar al Congreso y no ser recibido como fue recibido . Es una (decisión) de la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso y nosotros vamos a mandar una comunicación formal señalando nuestro desacuerdo”, declaró a la prensa.

En esa misma línea, la también exministra de Educación recalcó que el hecho fue propiciado por la Mesa Directiva del Parlamento, que está presidida por María del Carmen Alva (Acción Popular). Recalcó que no tenían conocimiento que adoptarían ese procedimiento contra Sagasti Hochhausler.

“ Esa es una decisión de la Mesa Directiva, nosotros no estábamos enterados . Nos parece muy mal que se haya hecho así, creo que hay que respetar las formas, la investidura del presidente saliente, que ha hecho un gran trabajo cumpliendo al darle al país elecciones democráticas y la vacunación”, sostuvo.

Sagasti fue impedido de ingresar al Congreso y entregó la banda presidencial en la puerta

Francisco Sagasti llegó hasta el Congreso de la República para entregar la banda presidencial al mandatario electo, Pedro Castillo. No obstante, no se le autorizó su ingreso y, por ende, tuvo que entregar la banda presidencial en los exteriores del Palacio Legislativo.

En una clara muestra de su incomodidad por el hecho inesperado, extendió sus brazos como una forma de expresar que no entendía lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, el oficial mayor del Legislativo ya había entregado otra banda a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

Al salir de Palacio de Gobierno, el jefe de Estado saliente afirmó lo siguiente: “ Luego de la entrega de la banda presidencial vuelvo a ser un ciudadano como todos ustedes ”.

María del Carmen Alva: “El protocolo informaba que ese era el procedimiento”

Tras culminar el mensaje a la nación de Pedro Castillo, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, refirió que Francisco Sagasti no pudo acceder al Parlamento porque eso dictaba el procedimiento.

“Ya me habían nombrado a mí (como presidenta) desde el 26 (de julio). El protocolo informaba que ese era el procedimiento . Yo no he tenido nada que ver con el protocolo”, señaló.

Anunció que en las próximas horas saldrá un comunicado oficial del Congreso de la República en el que se explicará detalladamente sobre lo ocurrido con Sagasti Hochhausler.

