Congresistas piden no incluir en el gabinete a personas involucradas en violencia de género

A través de sus redes sociales, la congresista Flor Pablo Medina del Partido Morado informó que varias congresistas han firmado una carta, donde exhortan al presidente Pedro Castillo a no incluir en su gabinete ministerial a personas vinculadas con actos de violencia contra las mujeres, niñas y niños.

“ El bicentenario de la República debe iniciarse dando mensajes de compromiso con las mujeres de nuestra patria ”, finaliza la misiva en la que figura la firma de las parlamentarias Susel Paredes, Adriana Tudela, Mary Acuña, Patricia Juárez, Flor Pablo Medina, entre otras.

Carta firmada por congresistas en contra de personas involucradas en casos de violencia de género. Foto: Twitter

El anuncio se da luego de que Roger Nájar sea uno de los voceados para ser el nuevo presidente del Consejo de Ministros cuando tiene graves denuncias. El también coordinador del “Plan Bicentenario, Perú Libre de corrupción” tuvo una hija con una menor de 14 años cuando él tenia 30 en 1987, pero en esa época la legislación todavía no lo consideraba delito, además no quiso pagar la manutención de la bebé.

Las actuales congresistas no han sido las únicas en pedir que no se incluyan a personas vinculadas con casos de violencia de género en el Gobierno. Las exparlamentarias Indira Huilca y Marisa Glave también han sido firmes y claras en decir que no se aceptará agresores en el poder Ejecutivo.

“No más impunidad en un país justo. Que la esperanza de un nuevo y mejor Perú se vea reflejado en quienes serán parte del Gobierno. Exigimos un Gobierno sin agresores. Perú libre de agresores”, escribió Huilca en su cuenta de Twitter.

Por su lado, la excongresista de Nuevo Perú expresó: “Un cambio profundo, que ponga en el centro la justicia, parte de algo básico: no apañar a un agresor. Si quieren ir más allá del discurso y avanzar en una verdadera transformación, el Gobierno de Pedro Castillo debe ser un Gobierno sin agresores en un Perú libre de agresores”, tuiteó Glave.

