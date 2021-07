César Hinostroza continuará siendo investigado por crimen organizado

La investigación por organización criminal y otros delitos en el caso Cuellos Blancos del Puerto contra César Hinostroza Pariachi seguirá su curso en la Primera Fiscalía Suprema Transitoria Anticorrupción.

La decisión llegó a inicios de esta semana por parte del juez supremo Hugo Núñez Julca al rechazar un recurso de tutela de derechos de Hinostroza en el que solicitaba que se anule la formalización de la investigación preparatoria abierta en su contra en marzo de este año, y que aprobado por el Poder Judicial en mayo.

Según la defensa de Hinostroza, existían dos investigaciones por los mismos hechos, delitos y fundamentos en su contra, por lo cual debía anularse la continuación de una de ellas que contenía los ilícitos de organización criminal y patrocinio ilegal.

Para la Fiscalía, en cambio, no se afectaron los derechos de César Hinostroza, pues si bien existía la duplicidad en el caso, ya se había dispuesto la separación de uno de ellos. Así, se informó que se había solicitado ya “la desacumulación del Expediente 14-2021 para ser acumulado al Expediente 4-2018, ante ello se puede decir que no se ha afectado ningún derecho porque cuando existan investigaciones paralelas se acumularán para que no exista doble persecución” .

El magistrado Núñez Julca resolvió así que el recurso de tutela de derechos formulado por César Hinostroza no era el adecuado para cuestionar la formalización del caso en su contra. Además sostuvo en su decisión que, según el Acuerdo Plenario 4-2010, la investigación en etapa preparatoria “no puede ser impugnada ni dejada sin efecto por el Juez de la Investigación Preparatoria”.

Tampoco puede anularse ni dejar sin efecto una decisión del Ministerio Público, indicó en su resolución el juez supremo. Además, recomendó que si el fin de Hinostroza era cuestionar la formalización del caso, podía solicitarlo en otra instancia mediante apelación, agregandoque no hubo vulneración a sus derechos.

Investigación contra Hinostroza

En marzo la investigación preliminar contra Hinostroza pasó a etapa preparatoria para seguir investigándolo por un plazo máximo de 36 meses. Entre los delitos imputados estaban los de organización criminal y patrocinio ilegal.

Por el primer delito, la Fiscalía sostiene que Hinostroza Pariachi fue uno de los líderes de los Cuellos Blancos del Puerto, red que tenía como fin el nombramiento de jueces y fiscales a través de influencias en el ahora desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura.

Por otra parte, sobre el delito de patrocinio ilegal se le imputó al investigado “haber gestionado ante Walter Ríos Montalvo, expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el nombramiento irregular de Maico Reyner Fernandez Morales como Juez Supernumerario del Callao” .

El exmagistrado que integraba la Corte Suprema de Justicia afronta un proceso de extradición en España, donde también espera que se resuelva una solicitud suya para tener asilo en este país europeo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional aún no se pronuncia al respecto.

Cesar Hinostroza, últimas noticias

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.