La parlamentaria Ruth Luque (Juntos por el Perú) expresó que las iniciativas planteadas por el mandatario electo Pedro Castillo, como el cambio de carta magna, tendrán que continuar siendo discutidos para lograr un “consenso”.

“ Los temas del proceso constituyente y la nueva constitución son temas evidentemente de agenda que tendrán que seguir dialogándose y seguirán buscando los consensos. El presidente Castillo tiene derecho a seguir mencionándolo o destacándolo”, dijo en diálogo con RPP.

Asimismo, la legisladora refirió que es imprescindible que durante el primer año de gestión del nuevo Gobierno, así como del Congreso, se prioricen temas de salud y educación.

“Hay prioridades urgentes. En este primer año, hemos señalado que (deben verse) temas de salud, educación . Tenemos una gran cantidad de niños que no tienen acceso a internet y eso debe resolverse de manera inmediata. El sistema de salud sigue absolutamente precario, las vacunas no están llegando a los lugares alejados”, agregó.

Luque sobre la Mesa Directiva: “Hemos asumido democráticamente que hemos perdido”

En cuanto a la elección de la Mesa Directiva del Parlamento, Luque lamentó que la lista tres que habían presentado, misma que integraba Perú Libre, no haya sido admitida para continuar el proceso de selección.

“Nos parecía importante que el partido político que ha ganado integrara la lista. Lamentablemente eso no generó consenso y hay que seguir adelante. Hemos asumido democráticamente que hemos perdido, eso es parte de la democracia. Nosotros no queremos inestabilidad; queremos gobernabilidad para nuestro país”, comentó.

En esa misma línea, precisó que lo dicho acerca de que no podían postular porque no se había comunicado la conformación de la bancada Somos Perú-Partido Morado no era correcto porque habían ingresado la misiva a la Oficialía Mayor.

“Teníamos el acta de constitución. Por eso es que una vez que se hizo la presentación de la lista, que teníamos hasta el día sábado, el partido Somos Perú, a través de su vocero, presentó un documento formalizando y acompañando el documento original del acta de constitución de la integración de los tres congresistas morados al partido Somos Perú . Sí se cumplió con esa formalidad”, detalló.

Luque: “No quiero ingresar a una cerronización del debate”

Al ser consultada por las últimas declaraciones del sentenciado Vladimir Cerrón sobre la conformación del próximo gabinete ministerial, Ruth Luque recalcó que el exgobernador regional de Junín puede “expresar lo que considere” por ser parte de la dirigencia de Perú Libre.

“La persona elegida por el pueblo es el profesor Pedro Castillo, él es el presidente. Yo más bien estoy más atenta a las declaraciones que hace el profesor Castillo y yo sinceramente no quiero ingresar a una ‘cerronización’ del debate . El señor Cerrón tendrá derecho a decir y expresar lo que considere al ser secretario general del partido”, puntualizó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.