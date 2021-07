RMP ante falta de gabinete: “No se puede ser tan irresponsable, solo quedan 24 horas”

A un día de celebrar los 200 años de independencia del Perú, Rosa María Palacios lamentó que, hasta el momento, Pedro Castillo, presidente electo, no haya oficializado al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La abogada resaltó que ni siquiera existen rumores en torno al Gabinete Ministerial, lo cual es mucho más preocupante. Agregó que el excongresista Roger Nájar, quien en el 2009 afrontó un juicio de paternidad y alimentos que no registró en su hoja de vida en el JNE, sigue siendo la opción del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para ocupar este cargo.

“Es absolutamente importante para el señor Castillo (tener gabinete). No puede realizar ningún solo acto de Gobierno sin sus ministros”, acotó.

Según la Constitución, en el capítulo 5, artículo 119, se precisa: “La dirección y la gestión de los servicios públicos están confiadas al Consejo de Ministros; y a cada ministro en los asuntos que competen a la cartera a su cargo”.

Asimismo, el artículo 120 aclara que “son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendo ministerial”. RMP señaló que Castillo Terrones, de no presentar al Consejo de Ministros este 28 de julio, no podrá mandar proyectos de ley al Congreso o presentar un decreto de urgencia.

“No hay ministro, no hay acto de presidente de la República (...) Necesita a sus ministros, es indispensable que, luego de juramentar como presidente de la República, juramente a sus ministros. No es un capricho, no es la simbología de un poder de derecha, es lo que manda la Constitución”, explicó.

Para Palacios es evidente que el profesor cajamarquino no cuenta con el apoyo del sentenciado exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón, y tampoco con respaldo popular al iniciar su mandato, pues solo tiene 40% de popularidad, según Datum.

“No se puede ser tan irresponsable, solo quedan 24 horas (...) Es una vergüenza y un pésimo augurio para Pedro Castillo. Ha perdido el Congreso, hay 79 votos que se le oponen y 79 está muy cercano a 87”, manifestó.

