Juan De la Puente: “Lo que se debe evitar es una tercera vuelta, un retorno rápido a nuevas elecciones”

El rechazo a la lista tres de la Mesa Directiva es “un abuso a la Constitución y al reglamento”, dice Betssy Chávez (PL)… ¿No empieza muy caliente la relación de las bancadas?

Lo cierto es que la lista no estuvo arreglada al Reglamento del Congreso, y es quizás el costo de un Parlamento con muchos primerizos. El asunto de fondo es el número de votos, y en esto se apreció el aislamiento de Renovación Popular y de Perú Libre. En cualquier caso, el Congreso será así de caliente, fragmentado y sorprendente. Las nueve bancadas tendrán ubicaciones móviles, unas más que otras. Hay dos agendas, la vertical ideológica y la horizontal temática. A los que suman apresuradamente les sugiero también restar.

La elección de María del Carmen Alva (AP) a la presidencia del Congreso mostró un bloque predominante. ¿Ayudará ello a una gestión democrática?

Los dos hechos más relevantes en la elección de la Mesa Directiva son el aislamiento de la ultraderecha, con solo 10 votos, y la derrota del oficialismo que iba a tener 51 votos si participaba la lista 3, pero que igual perdía. El fujimorismo dejó el aire a sus socios naturales y ayudó al centro-derecha —AP y APP— a ganar la Mesa. Pese a ello, yo diría que por ahora solo hay una mayoría numérica, pero la mayoría política está en construcción. Sigo pensando que tenemos un Parlamento de tres tercios y que es peligroso para el mismo Congreso abusar de su mayoría.

Hoy se ha reunido Castillo con el cuestionado Róger Nájar y todo hace indicar que será el premier. ¿Podría ser el primer gran error del Ejecutivo?

Si es designado sería un grueso error de Castillo. Se precisa de un premier que abra la cancha, no que la cierre, que blinde al presidente y que no sea al revés. Castillo necesita, personalmente, un premier que arme juego, consensúe y articule la política, más fuera que dentro del gobierno. Si Nájar, sugerido por altavoz por Perú Libre, lo cual es una falta de respeto al presidente, es designado, sería una señal de debilidad de este. La presidencia es un cargo que no acepta copresidencias.

¿Un gabinete Nájar podría pasar la primera prueba de fuego: la confianza del Congreso?

El gobierno necesita entrar por lo alto, por la trascendencia de la oferta de Castillo. Y para ello necesita de eficacia. El simple hecho de que pase con las justas la confianza, o que no la pase, sería asunto de eficacia. Si alguna obligación tiene Castillo es ser eficaz en el cortísimo plazo de un país con crisis múltiples. No hay derecho al ensayo.

¿Lo de Nájar y que no se designe a Francke en el MEF sería un retroceso de las posiciones de Castillo ante Cerrón?

Creo que Castillo ha dado suficientes muestras de moderación y que la distancia con Cerrón es real. No obstante, en una parte de la izquierda, moderación es sinónimo de renuncia. Los ataques de Cerrón a Francke, tildándolo de Chicago Boy, son infundados, pero más allá resume una forma temeraria de hacer política. Eso no significa que la derecha no quiera que Castillo se entregue y que renuncie al cambio. Castillo lo sabe, seguro, y ahí está su desafío: moderación sin renuncia.

En el Congreso de Perú Libre parecen ya marcadas las posiciones de Cerrón-Castillo. ¿No debilitará la gestión del último?

Castillo no es un presidente partidario. América Latina es sacudida por líderes sociales que llegan al poder a veces con partidos y a veces contra los partidos. Castillo es un líder social que ha llegado al gobierno. No es un apparátchik. Su simbolismo es social, más que político. Liderará un gobierno débil en su inicio, pero su legitimidad depende más de abajo que de arriba. Es un error de Perú Libre hacer suyo a Cerrón o al gobierno. Debería hacer suyo el proceso que se inicia.

En el sondeo del IEP, casi dos tercios desean conservar el modelo, pero con cambios...

El inmovilismo económico ha sido derrotado. Solo el 15% pide que no se toque el modelo, y luego de seis meses de una millonaria publicidad en favor del modelo. El cambio radical es también minoritario, con 23%. Ese 61% a favor del cambio económico moderado es la expresión de un centro económico que no tiene un correlato fuerte en el Congreso, pero podría expresarse en el gobierno.

En este sondeo, la mayoría se pronuncia contra una Constituyente. ¿No cree que el Ejecutivo podría evitar más la polarización y seguir el camino de las reformas en el Parlamento?

Sería lo más sensato, porque las constituyentes de A. Latina han sido la respuesta a los parlamentos antirreformistas. Sin embargo, creo que nuestro momento constituyente será largo, un túnel que a Chile le ha costado 8 o 10 años recorrer. En este punto hay un dato recurrente, el inmovilismo constitucional ya es historia y solo lo apoya el 18%. Pero también ha caído el sí a una nueva Constitución, de 48% el año pasado a 23%. Es un buen momento para desconstitucionalizar la política diaria para vacunar, reactivar y enfrentar la tercera ola. Pero el debate no ha terminado: se ilusiona el que cante victoria.

Con los bajos índices de confianza con que se inician el gobierno y el Congreso presidido por el lado opositor, ¿habrá mayor presión al régimen?

Lo que se debe evitar es una tercera vuelta, un retorno rápido a las elecciones. El Perú ya tiene patentado un modelo de gobernabilidad inestable. Desde el 2016 avanzamos a zamacones. Si la mayoría quiere hacer de Castillo un nuevo PPK, legitimarán a Castillo. No tenemos ahora lo que en teoría se llama un “gobierno dividido”; yo veo a AP, APP y Podemos en una posición equidistante a Perú Libre y al fujimorismo. No hay un bloque opositor único y sólido. Y no olvidemos que los grandes equilibradores de la política somos nosotros, la sociedad, la tercera mitad.

