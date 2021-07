Excongresista Luis Valdez es acusado de venta irregular de terreno del Estado en La Libertad

El exparlamentario de Alianza para el Progreso (APP) Luis Valdez Farías está siendo acusado de una presunta venta irregular de una gigantesca porción de playa en Virú, según revela el medio Epicentro.TV. El hecho habría ocurrido cuando el exlegislador era gobernador regional de La Libertad.

El mencionado portal cuenta que el consorcio privado Virú Mar estaba interesado en desarrollar un millonario proyecto inmobiliario, comercial y turístico en las playas de Virú y presentó la iniciativa en noviembre del 2007. Entonces, el gobernador regional era José Murgia.

Meses después, en mayo del 2008, el Ejecutivo aprobó el Decreto Legislativo 1012. Se trataba de una norma que disponía que las iniciativas privadas que hasta entonces no tenían declaratoria de interés por el Estado debían someterse a la nueva normativa. Era la situación de Virú Mar.

No obstante, la comisión investigadora de este caso, conformada por tres consejeros regionales de La Libertad, concluyó que el 9 de diciembre del 2008 el consejo regional aprobó declarar de interés al proyecto Virú Mar, al margen del nuevo marco legal . Es decir, no hicieron caso al Decreto Legislativo 1012.

Murgia no promulgó la iniciativa y la devolvió para que la ajusten al nuevo decreto. Por su parte, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) indicó que aquellas tierras eran del Estado. Asimismo, se necesitaba un pronunciamiento de la SBN para que esas tierras sean transferidas.

Ante la negativa de Murgia, Virú Mar siguió y recurrió al Poder Judicial. Diez años después logró un fallo a favor que ordenó al Consejo Regional declarar de interés la iniciativa privada. Aquel entonces, Valdez Farías estaba a cargo del Gobierno Regional de La Libertad. Entonces, firmó la venta de esa gran porción de tierra por 1,6 millones de soles (0,40 céntimos el metro cuadrado).

Valdez dice que tuvo que acatar fallo

El exparlamentario ha asegurado que no tuvo otra opción que acatar el fallo. “ Lo que yo encontré fue un mandato judicial que disponía que se adjudique la buena pro de esta iniciativa privada. Después lo que venga, digamos, en el ámbito político o si me gustó el proyecto o no me gustó son posiciones subjetivas”, expresó Valdez a Epicentro.TV.

Sin embargo, la consejera Mirtha Higa señala que tiene que haber sanciones drásticas “porque se tiene que tener responsabilidades civiles, administrativas y penales en este caso. Y que les caiga todo el peso de la ley”. Uno de los imputados en Luis Valdez.

El informe de la comisión investigadora fue aprobado hace medio año y el Consejo Regional ha ordenado actuar. Pero el actual gobernador de La Libertad, Manuel Llempén, todavía no dispone que el procurador regional tome las acciones legales. Llempén Coronel es del partido de Alianza por el Progreso (APP) de César Acuña.

