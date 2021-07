Wilson Barrantes dejó de liderar comisión de transferencia para nuevo Gobierno

El presidente electo, Pedro Castillo, comunicó a la ministra de Defensa, Nuria Esparch, que la Comisión de Transferencia de su sector ya no será encabezada por el general de brigada en retiro Wilson Barrantes, sino por Óscar Ramírez Vera, coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) en situación de retiro desde el año 2012.

Por otro lado, el presidente de la República, Francisco Sagasti, señaló que Barrantes no forma parte de la comisión de transferencia del Ministerio de Defensa (Mindef), pese a que ello se había informado días atrás.

“Acabamos de recibir la información de que el señor Barrantes no está en la Comisión de Transferencia. Justamente acaba de llegarnos que no está acreditado . En todo caso, si lo estuviera, ya es una responsabilidad del presidente entrante. Yo no tendría nada que decir sobre ese tema”, señaló durante una conferencia de prensa.

Posteriormente, en un comunicado emitido por el Gobierno electo para el periodo 2021-2026, se señaló a los coordinadores de cada comisión de transferencia. En la correspondiente al Mindef figura el nombre de Óscar Ramírez Vera.

