Sagasti: “No tiene que haber la libertad de mentir y de inventar cosas con impunidad”

El presidente Francisco Sagasti opinó que los medios de comunicación deberían cumplir con su labor de informar y no prestarse para difundir bulos o mentiras que afecten la reputación de las personas. Esto, respecto a la relación que ha mantenido con la prensa en estos ocho meses de gobierno.

“Mi padre, mi madre, han sido periodistas, yo he trabajado también con muchos medios que valoro absolutamente (...), tuve que acuñar una nueva palabra: así como hay libertad de información no debería haber libertad de ‘mentiración’. No tiene que haber la libertad de mentir y de inventar cosas con impunidad ”, precisó en entrevista a Latina.

Sagasti Hochhausler criticó duramente a aquellos miembros de la prensa que difunden una noticia sin fundamento ni mayor investigación, y la replican sin haberla comprobado.

“ La otra cosa que sucede que no los llamo periodistas sino ‘podriodistas’, que se inventan cosas, y luego viene alguien que denuncia . ¿Cuál es la prueba? Lo que salió en ese periódico, lo que salió en esa red social, por favor”, señaló indignado el mandatario.

En otro momento, el líder del Gobierno de transición y emergencia sostuvo que le gustaría que su gestión sea recordada como aquella que ratifica la posibilidad de hacer una gestión “con transparencia, con honestidad, con eficiencia y convocando a todos” .

A su vez, dijo que para sus últimas palabras de despedida de su mandato, dará a conocer “lo difícil que es gobernar en general” y que tratará de transmitirlo leyendo un epígrafe de uno de sus libros favoritos.

Sagasti deja Palacio con 52% de aprobación

El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) realizó una encuesta para conocer el nivel de aprobación de Francisco Sagasti, a pocos días de culminar su gestión. En ese sentido, el presidente deja Palacio con un sólido 52% de aprobación. Por otro lado, su nivel de desaprobación bajó a 38%.

