Este lunes 26 de julio, el Pleno del Congreso definió qué partidos ocuparán la Mesa Directiva. Con 69 votos ganó la lista encabezada por María del Carmen Alva (Lima, Acción Popular). Los vicepresidentes son Lady Camones (Áncash, Alianza para el Progreso), Enrique Wong (Callao, Podemos) y Patricia Chirinos (Callao, Avanza País).

Alva Prieto es abogada por la Universidad de Lima y cuenta con un máster de gerencia pública en la Universidad San Martín de Porres. Está afiliada al partido de la lampa desde mayo de 2004 . Desde entonces ha ejercido cargos partidarios internos en el Tribunal Nacional de Disciplina y la Secretaría Nacional de Asunto Electorales.

La nueva presidenta del Legislativo no ha consignado sentencias ante el Jurado Nacional de Elecciones. En la plataforma Voto Informado registra haber trabajado como abogada y asesora en la agroindustria, Ministerio de Trabajo, ONP y el Congreso (grupos parlamentarios Acción Popular y Frente Amplio entre 2012 y 2016). En enero de 2020 postuló sin éxito al Parlamento, elección en la que obtuvo 17.685 votos.

“La opción de Castillo no es democrática”

En las Elecciones Generales 2021 llevó el número 2 de Acción Popular y fue electa por Lima con 25.219 votos. María del Carmen Alva se consideró a sí misma como “antifujimorista” durante la segunda vuelta electoral, en el sentido de que nunca había votado por Keiko Fujimori. Sin embargo, se mostraba mucho más lejana a Perú Libre.

“Está clarísimo que no puedo votar por Pedro Castillo. Es una opción que no la veo democrática. No me gustan las declaraciones que él está dando y Acción Popular defiende la democracia, la institucionalidad. Me preocupa que haya indicios de gente cercana a él de Movadef y Sendero. Y también me preocupa mucho que va a desactivar el Grupo de Lima, que fue un esfuerzo de los países democráticos para defender el sistema e ir contra el sistema de Venezuela”, sostuvo en entrevista con RPP a fines de abril.

Régimen de Merino “fue constitucional”

En febrero de 2021, la abogada nacida en Miraflores se refirió al régimen de Manuel Merino impuesto tras los 105 votos que vacaron a Martín Vizcarra de la Presidencia. En entrevista con El Comercio, aseguró que el mandato de su colega partidario no tuvo corte autoritario.

“El gobierno de Merino fue constitucional, siguió el proceso que corresponde a la Constitución y al Reglamento (del Congreso). Con el mismo proceso se nombró a Sagasti, sino Sagasti también sería inconstitucional”, subrayó Alva Prieto.