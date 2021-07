La profesora cajamarquina Lilia Paredes, futura primera dama de la República, manifestó que buscará ayudar en los programas sociales durante el Gobierno de su esposo, Pedro Castillo. Asimismo, afirmó no conocer personalmente a Vladimir Cerrón.

“No lo conozco personalmente. Solo lo he visto por televisión. (…) Él (Cerrón) es el dueño del partido (Perú Libre). Pero ya lo he dicho, mi esposo es el presidente ”, señaló Paredes durante la entrevista que tuvo con Punto Final.

También se refirió a la labor que podría tener durante el siguiente lustro. “Me gustaría ayudar en los programas sociales; a las mujeres maltratadas, a las mujeres vulnerables con niños. Me gustaría hacer mucho por ellas”, comentó.

“En nuestra religión, nos enseñan a ayudar al prójimo y es lo que a mí me da la iniciativa de hacer algo por ellas”, añadió la maestra de escuela.

Asimismo, aseveró que el presidente electo es una “persona humilde, honesta y responsable”, y que no puede concebir que haya personas que piensen que Pedro Castillo es alguien agresivo o que va a traer el comunismo al país.

“Como personas, podemos fallar. Somos seres humanos. Nadie es perfecto. Pero con el apoyo de todos, sé que lo va lograr. Sé que va a hacer un buen presidente. (…) Yo sé que él va a sacar al Perú adelante y no va a defraudar a la gente”, aseguró.

Familia del presidente electo ya está en Lima

Lilia Paredes y sus menores hijos llegaron a la capital el último domingo 25 de julio para participar en la asunción de mando de Pedro Castillo. Ella ha dicho que podrían vivir en Palacio de Gobierno.

“Bueno, sí me gustaría estar allí (en Palacio). No tenemos ninguna casita allá en Lima. No tenemos nada y sería bueno vivir allí”, refirió.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.