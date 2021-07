Flor Pablo: Apoyaremos la gobernabilidad y a la Mesa Directiva con una actitud vigilante

La congresista del Partido Morado Flor Pablo se refirió a la nueva Mesa Directiva del Parlamento y aseguró que la posición de su bancada está en favor de apoyar la gobernabilidad, pero que también es importante mantener una actitud vigilante.

“Nuestra posición, ya como bancada Somos Perú - Partido Morado, es definitivamente de seguir apoyando la gobernabilidad , apoyar el trabajo de la Mesa Directiva liderada por Acción Popular y también tener esta actitud vigilante frente a las leyes populistas, leyes que van en contra de la Constitución”, declaró para RPP.

Asimismo, en relación a la gestión que iniciará el presidente electo, Pedro Castillo, remarcó cuáles son los puntos más urgentes que considera que hay que priorizar en este periodo.

“El punto en común es generar un escenario de gobernabilidad para el partido del Gobierno. Creo que todos queremos que al Gobierno del presidente Castillo le vaya bien. Nuestra agenda prioritaria es educación, salud, reactivación económica y empleo (...). Los temas de Asamblea Constituyente y reforma constitucional para nosotros, desde la campaña, tenemos una posición clara respecto a ello: hay que hacer modificaciones, pero en el marco de la Constitución ”, aseveró la legisladora.

Finalmente, hizo mención a la cuestión de orden para que se permita participación de la lista tres, la cual fue rechazada por el Congreso.

“Nos decían que no era necesario ni siquiera que yo fuera parte de una bancada, sino simplemente por mi derecho de parlamentaria podría yo participar sin necesidad de una bancada. Para otros era necesaria una bancada. Para otro no solo era necesario ser parte de una bancada, sino haberlo enviado con anterioridad. En realidad es un tema de interpretación que espero podamos corregir en el reglamento para que esto no vuelva a suceder”, culminó.

