Lescano a familia presidencial: “Les deseamos muchos éxitos porque será también el éxito del Perú”

El excandidato a la presidencia de Acción Popular, Yonhy Lescano, envió un mensaje a la familia presidencial luego de su llegada a la ciudad de Lima para participar en la asunción de mando del mandatario electo, Pedro Castillo Terrones, y le deseó éxitos en la gestión que se inaugurará en 28 de julio, día en que también se conmemora el Bicentenario de la independencia del Perú.

“Bienvenida a la familia presidencial, les deseamos muchos éxitos porque será también el éxito del Perú . Estamos seguros que la primera dama trabajará por las mujeres y niños que tanto necesitan, junto a su esposo el presidente Pedro Castillo. Feliz bicentenario para todos”, dijo Lescano a través de sus redes sociales.

Anteriormente, el pasado viernes 23, Lescano se reunió con Pedro Castillo y le recomendó no relacionarse con personas acusadas de corrupción, en referencia a Roger Nájar, quien es voceado para asumir la presidencia del Consejo de Ministros.

“Yo no voy a entrar a cuestiones personales. Si tiene cuestionamientos el señor Roger Nájar que van a debilitar al Gobierno, el presidente los evaluará. Le he dicho que no se rodee con personas que están acusadas de corrupción ”, indicó para la prensa tras su reunión con el próximo jefe de Estado.

La maestra cajamarquina y primera dama de la nación, Lilia Paredes, llegó a la ciudad de Lima junto a dos de sus hijos para participar en la ceremonia de asunción de mando del presidente electo, Pedro Castillo Terrones, prevista para el miércoles 28 de julio, día en que se conmemora también los 200 años de independencia del Perú.

La familia presidencial abordó en la mañana de este domingo 25 un vuelo desde la ciudad de Cajamarca para arribar a Lima alrededor del mediodía. Una vez desembarcados, se dirigieron al distrito de Breña, lugar donde está alojado el líder de Perú Libre. También llegaron a la capital la hermana de Paredes y allegados de la familia de Castillo.

