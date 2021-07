A su salida de la casa del presidente electo, Pedro Castillo, el parlamentario del nuevo Congreso e integrante de la lista multipartidaria presentada por Perú Libre para la Mesa Directiva, José María Balcázar, sostuvo que su bancada está tratando de tender puentes con los integrantes de las otras listas que postulan.

“Estamos viendo las conclusiones del Congreso de ayer de Perú Libre y estamos tratando de tender puentes a otras listas que se han presentado para ver la gobernabilidad del país ”, manifestó a la prensa.

“Si eso se produce sería magnífico porque parece que algunas candidaturas quieren retirarse y queremos llegar a consensos Si no logramos unir a las tres listas que están postulando a (la Mesa Directiva del) Congreso la gobernabilidad va a ser muy difícil”, dijo antes de dirigirse a la Casa del Maestro para reunirse con sus otros colegas parlamentarios.

Perú Libre presentó tercera lista para Mesa Directiva

A última hora, la bancada de Perú Libre presentó este domingo su lista para la Mesa Directiva del Congreso, en la cual figura como presidente José Enrique Jerí (Somos Perú), y como vicepresidentes José María Balcázar (Perú Libre), Ruth Luque (Juntos por el Perú) y Flor Pablo (no agrupada).

Jerí, quien reemplaza al expresidente Martín Vizcarra por su inhabilitación, aseguró que el Partido Morado y Somos Perú se han unido para formar una sola bancada. De no haber sido esto posible, la lista a la Mesa Directiva no hubiera sido admitida, debido a que Flor Pablo se encuentra como no agrupada y debe pertenecer a una bancada.

