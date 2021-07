La congresista electa de Perú Libre, Betssy Chávez, se refirió a las funciones que tiene el partido político con relación al presidente electo Pedro Castillo y a la bancada parlamentaria, y afirmó que lo que se busca es darle gobernabilidad al Ejecutivo.

“Hay que ser muy claros. Nosotros hemos ingresado por la organización política Perú Libre. Eso tiene que quedar claro. La bancada tiene como función darle gobernabilidad a Pedro Castillo y la organización política, que está distribuida a nivel nacional colabora en esa gobernabilidad. Pero no le dicta la agenda a Pedro Castillo ni le dicta la agenda a la bancada ”, dijo Betssy Chávez en entrevista para América TV.

Asimismo, en relación a las declaraciones del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, mencionó que el partido tiene lineamientos, pero el gobierno debe priorizar los temas de salud, reactivación económica y educación.

“Lo que el doctor Vladimir Cerrón (quiere decir) es lo siguiente: el partido tiene lineamientos —porque nosotros somos una conjunción de izquierdas— y nuestro planteamiento, primero, en el caso de Pedro Castillo, es continuar de manera eficiente con la vacunación, porque el tema de salud es fundamental para el Perú; número dos, la reactivación económica; número tres, la educación. Yo creo que todos a nivel nacional están preocupados sobre cuándo van a volver los estudiantes a clases sin correr el riesgo de enfermarse por la COVID-19”, dijo.

Finalmente, remarcó que lo que las bases del partido le piden a Castillo Terrones es que no olvide el compromiso adquirido con la ciudadanía de manera descentralizada.

“(Lo que las bases de Perú Libre le piden al presidente) es que básicamente trabaje por la ciudadanía, por el pueblo. Nosotros enarbolamos la bandera de la descentralización. Consideramos que el Perú tiene que ser visto con la mirada también de las regiones. Si uno en la organización política hace un congreso en el que están invitados todos los secretarios regionales de todo el país, es para decir que no se olviden de este compromiso. Téngalo presente. Más allá de la organización política, el pedido es el pueblo. Y nos debemos a todos. No solamente a los que votaron por nosotros, sino a los que no votaron por nosotros”, culminó.

