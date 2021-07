Vladimir Cerrón: las frases que dejó en congreso de militantes de Perú Libre

Los militantes de Perú Libre se congregaron este sábado 24 de julio en la Casa del Maestro para tener una reunión, en la que expresaron sus principales preocupaciones e iniciativas. Uno de los asistentes fue el secretario general, Vladimir Cerrón, quien cumple una sentencia de prisión suspendida por actos de corrupción.

Durante su intervención, cerca del final del evento, el exgobernador de Junín manifestó la agrupación del lápiz ha iniciado el proceso de recolección de firmas para convocar a una asamblea constituyente que elabore la nueva carta magna.

“ El partido ha adquirido ya el kit para las firmas. No es un proyecto personal como han dicho otros. Esto se trata de un proyecto partidario , donde todo el organización se compromete y esperemos que para el 2022 en las elecciones municipales y regionales se esté plebiscitando el referéndum de la nueva constitución. Esa es nuestra meta y para eso tenemos que trabajar arduamente”, expresó.

En ese sentido, indicó que los militantes de Perú Libre tendrán que sumarse a las tareas que emprenda Pedro Castillo para sacarlas adelante, y que, “si el Gobierno se desvía, es el partido el que tiene que rectificar la línea”.

Cerrón: “Es la primera vez que ha llegado un maestro rural a la presidencia de la República”

Asimismo, el exgobernador regional de Junín habló acerca de la elección del docente Pedro Castillo como jefe de Estado y refirió que espera que “no falle” durante su gestión.

“Es la primera vez que ha llegado un maestro rural a la presidencia de la República, puesto por el pueblo. Es un hecho sin precedentes porque el pueblo es considerado habitualmente la última rueda del coche. Y esperemos que esta vez, con esta oportunidad que le ha dado el pueblo, no falle ”, sostuvo.

Cerrón: “El partido ha ganado solo el asiento de Palacio”

En otro momento, el secretario general de Perú Libre aseguró que con la llegada de Pedro Castillo a Palacio de Gobierno no han ganado porque deben seguir luchando “contra todo el sistema”.

“Hoy en día, compatriotas, el partido ha ganado solo el asiento de Palacio. No nos engañemos. Tenemos que construir el poder. Acuérdense de… Ellos no están con nosotros. Es Perú Libre contra todo el sistema. ¿O hay alguna parte del sistema que está con Perú Libre? Absolutamente nada. Por eso, camaradas, no se olviden. Todavía no hemos ganado nada. Empezaremos recién la tarea de construir ese espacio de gobierno de poder. Como dicen, tenemos una condición inicial, que es este triunfo electoral, pero no es haber triunfado todavía sobre el sistema ”, apuntó.

Cerrón: “La revolución se hace con la calle”

Vladimir Cerrón también señaló que el Congreso intentará bloquear diversas propuestas como la de la asamblea constituyente porque esa será su posición de “Parlamento oficial”. Por ello, deslizó que tendrán que tomarse las calles para gestar “una revolución”.

“De un Parlamento oficial jamás se hace una revolución. La revolución se hace con el Parlamento extraoficial, con la calle, con las organizaciones del pueblo , con los movimientos, los partidos, los municipios, los Gobiernos regionales, los estudiantes. Ese es el Parlamento por el que tenemos que luchar”, concluyó.

