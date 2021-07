Sin gabinete confirmado a 5 días del 28 de julio

A cinco días de la asunción de mando, todavía no hay ninguna confirmación sobre el gabinete de ministros. Esto en el contexto del congreso estatutario de Perú Libre (PL) del sábado, en el cual se escucharán las opiniones de los militantes del que será, a partir del 28 de julio, el nuevo partido de Gobierno.

Será interesante conocer las posiciones de los miembros de PL a días de que Pedro Castillo asuma el poder.

El presidente electo y Dina Boluarte recibirán hoy día sus respectivas credenciales que los acredita como la fórmula ganadora en las elecciones del pasado domingo 6 de junio. La ceremonia será a partir de las cuatro de la tarde, en el Ministerio de Cultura.

Castillo recibió ayer la visita del el excandidato y líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.

“Hemos venido a felicitarlo y a decirle que tendrá todo el respaldo de la bancada de APP para asegurar el crecimiento del país”, precisó Acuña a la salida de su encuentro.

Sin embargo, advirtió que su partido no está de acuerdo con la conformación de una Asamblea Constituyente , una iniciativa de campaña de la cual Castillo no se ha desdicho en ningún momento.

“Hemos hecho nuestro planteamiento que nosotros como APP no estamos de acuerdo con la Asamblea Constituyente, vamos a apoyar algunas reformas de la Constitución, pero a nivel del Congreso. No hemos hablado de ninguna participación, reitero que no seremos parte del Gobierno. El único acuerdo de compromiso es de ayudar en la gobernabilidad”, señaló Acuña.

Los 15 votos que tendrá APP en el próximo Pleno podrían ser una buena ayuda para el futuro jefe del Estado, quien deberá tratar de conformar un bloque que le ayude a mantener la estabilidad y así evitar el alto nivel de conflicto que se vivió en este periodo que ya termina.

Por cierto, PL busca conformar una lista multipartidaria.

También llegó a ver a Castillo el excandidato George Forsyth. Es una de las personas que más lo ha visitado desde los comicios de la segunda vuelta.

Asiduo. George Forsyth volvió a visitar al presidente electo. Foto: Félix Contreras/La República

Transferencia

La demora en la proclamación motivada por las maniobras dilatorias de Fuerza Popular hizo que la transferencia recién empiece. Los equipos encargados ya empezaron a trabajar en sus respectivos sectores.

Hernando Cevallos estuvo hoy en el Ministerio de Salud. Dijo que una de las prioridades de la nueva gestión será acelerar mucho más la vacunación. Voceado como próximo ministro, ha sido crítico de la manera en la que el Gobierno de Francisco Sagasti lleva adelante el proceso.

El titular del Minsa, Óscar Ugarte, le respondió: “Lo que ha demostrado (Cevallos) con las declaraciones de los últimos días es que es demasiado pesimista, porque no se convence de las cosas que son objetivamente demostrables. Hemos demostrado que llegan vacunas semanalmente”.

Aparte, se conoció -de la boca del fundador de PL, Vladimir Cerrón- que Castillo le ha encargado al excandidato Daniel Salaverry la transferencia en el sector Vivienda.

Apoyo. Salaverry ve transferencia en el sector Vivienda. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Respecto al gabinete, como ya se indicó, no ha habido novedades. Cerrón reconfirmó que la apuesta de PL para ocupar el premierato es Róger Nájar. Aunque añadió que la decisión final le corresponde tomarla al presidente electo.

Sobre la versión que ubica al embajador Manuel Rodríguez Cuadros en Relaciones Exteriores, el actual canciller, Allan Wagner, admitió que se trata de una posibilidad que le genera expectativa: “Me daría un gran gusto. Sería un azar del destino que, de ser designado, sería la segunda vez que le correspondería sucederme en el cargo”. En efecto, la primera vez ocurrió durante el periodo de Alejandro Toledo.

En el congreso estatutario de Perú Libre

Para las once de la mañana del sábado se espera que el presidente electo, Pedro Castillo, se presente en el congreso estatutario de Perú Libre. “La expectativa es que el compañero Castillo ratifique la propuesta política que nace de PL, que reafirme los compromisos de ejecutar aquello que el país necesita”, dijo el vocero del partido, Jorge Spelucin.

“Queremos escuchar sobre la reactivación económica orientada a los sectores más deprimidos de la población para cerrar las brechas de desigualdad”, añadió. Dijo además que en el evento no se debatirá sobre coyuntura. “Se verán temas de reglamento interno”, comentó.

