El presidente electo, Pedro Castillo, saludó a la población luego de la ceremonia de entrega de credenciales realizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Estuvo acompañado de la vicepresidenta proclamada, Dina Boluarte, y agradeció a aquellos que votaron por él en estos comicios.

“ No me cansaré de agradecer a los hombres y mujeres de esta patria. Ustedes me acaban de convertir en el presidente del bicentenario . Cerremos este bicentenario con todos los problemas y hoy traigamos las propuestas, las alternativas a esta patria”, manifestó durante un balconazo en el Centro de Lima.

Asimismo, dijo que no había ganado solamente él ni Perú Libre, sino que “ha ganado el pueblo”. A su vez, solicitó a la ciudadanía que se mantenga vigilante durante su gestión.

“Tengo que agradecer a la voluntad popular porque ustedes han ido vigilantes antes, durante y también lo serán después en este camino que hemos emprendido”, manifestó.

También se dirigió al partido Perú Libre por el cual candidateo para exigirles que “no le cierre las puertas a nadie” y que “no haga una lista a su antojo”, ya que todos merecen ser tratados por igual.

En otro momento, hizo un llamado a las agrupaciones políticas que se han mostrado opositoras durante toda la campaña electoral y que incluso han llamado a no reconocer las elecciones a fin de que puedan dialogar para el beneficio del Perú.

“Desde este espacio abrimos las puertas a los que también no piensan como nosotros, abrimos las puertas a las otras fuerzas políticas que nos veían como un fantasma, que nos veían ninguneándonos, pero hoy estamos sellando esas diferencias ”, sostuvo el presidente electo.

Castillo reiteró que priorizará el sector Salud

A su vez, Pedro Castillo reiteró que al asumir al cargo priorizarán la salud, por lo que trabajarán para conseguir más vacunas a fin de poder reactivar la economía y la educación de forma célere.

“Vamos a priorizar la salud del pueblo peruano para que todos tengan salud. No podemos dar un paso, no podemos reactivar la economía, no se abrirán las escuelas si no garantizamos la vacuna para todos los peruanos ”, dijo.

