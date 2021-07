Lescano: Le dije a Castillo que no se rodee con personas acusadas de corrupción

Yonhy Lescano, excandidato presidencial de Acción Popular, indicó que durante la reunión que tuvo este viernes con el presidente electo, Pedro Castillo, le recomendó que se mantenga alejado de cualquier persona que haya sido acusada de corrupción.

Previamente, el excongresista manifestó que Castillo debe evaluar a Roger Nájar, pues ha sido voceado como posible presidente del Consejo de Ministros para su Gobierno.

“Yo voy a entrar a cuestiones personales. Si tiene cuestionamientos el señor Roger Nájar que van a debilitar al Gobierno, el presidente los evaluará. Le he dicho que no se rodee con personas que están acusadas de corrupción ”, indicó para la prensa tras su reunión con el próximo jefe de Estado.

“Hemos dado algunas sugerencias para la conformación del nuevo gabinete y le hemos dicho al presidente que tiene que formar un gabinete donde no haya acusados de corrupción, que no estén con un desprestigio, que no haya personas que se vayan de un partido a otro. Eso no genera un buen ambiente”, añadió en otro momento.

Asimismo, se pronunció sobre las coordinaciones que tiene el mandatario electo con el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y aclaró que es imposible que por el cargo que tiene en la organización no tenga participación.

“Respecto al señor Cerrón he dado algunas declaraciones y le he dicho que puede seguir interviniendo en su partido, es imposible que deje de tener actividad en su partido, pero que no tenga protagonismo, ni tenga las decisiones como trata de aparecer, porque eso no le hace bien al Gobierno”, dijo.

Lescano sobre Mesa Directiva

Sobre un posible cambio de constitución, Lescano reveló que le dijo a Pedro Castillo que probablemente no alcancen los votos en el Parlamento para una asamblea constituyente.

“Le he dicho que si no se puede (cambiar la constitución) porque los votos no van a alcanzar para hacer una asamblea constituyente, se tiene que ir a reforma la constitución a través del mismo Congreso”, sostuvo.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.