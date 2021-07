Comisión de transferencia del Mininter tiene a general en retiro con investigaciones pendientes

Transferencia de mando. Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclamara los resultados de los comicios, inició el proceso de transferencia para el nuevo Gobierno que liderará el profesor Pedro Castillo Terrones.

En ese sentido, se designaron diferentes comisiones para abarcar los ministerios y recabar la información imprescindible para la administración del Estado por los próximos cinco años. Sin embargo, un hecho que ha llamado la atención es que a una de las personas designadas por Perú Libre se le siguen haciendo indagaciones por presuntos actos de corrupción.

Se trata del general PNP (r) Washington Alejandro Oviedo Echevarría, quien forma parte de la comisión de transferencia del Ministerio del Interior (Mininter), según el documento de la conformación de equipos para transferencia de gestión al que accedió La República.

Oviedo Echevarría

Un informe de la Contraloría General de la República precisó que Oviedo Echevarría es uno de los involucrados en la adquisición 20.000 unidades de mascarillas reutilizables a una empresa sin la experiencia requerida y que tenía como gerente general a un oficial PNP en actividad . Según el análisis, además de poner en riesgo al personal policial, generó un perjuicio de S/ 124.000.000.

Oviedo Echevarría

Según se consultó en el expediente del Ministerio Público, la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima le siguió otra indagación por el presunto delito de corrupción de funcionarios. Esta se encuentra actualmente con archivo preliminar.

Fuentes de La República también comentaron que Oviedo tiene dos indagaciones administrativas en su contra en la Oficina de Asuntos Internos de la Oficina General de Integridad Institucional del Mininter por presuntas irregularidades en adquisición de productos y por posible omisión de actos funcionales en custodia de un testigo protegido.

Alejandro Oviedo Echevarría fue uno de los generales PNP que pasaron al retiro al inicio de la gestión de Francisco Sagasti. Tras lo ocurrido, solicitó su reincorporación a la entidad policial ante la Corte Superior de Justicia de Junín, pero pedido fue declarado infundado.

Oviedo: “Me pongo a disposición para cualquier tipo de investigaciones”

Al ser consultado por La República acerca de ello, Oviedo Echevarría afirmó que no tenía conocimiento de las mismas, pero que está dispuesto a someterse a las pesquisas que emprendan las autoridades.

“ No conozco las investigaciones que señala, pero nosotros como funcionarios estamos supeditados a cualquier tipo de fiscalización . Que se investigue, yo no tengo ningún problema. Al contrario, me pongo a disposición para poder registrar cualquier diligencia”, dijo en diálogo con este diario.

Recalcó que todas las acciones emprendidas las hizo en el marco de su trabajo como director de la VI Macro Región Policial Junín. Asimismo, refirió que “no le ha hecho daño a nadie”.

“Me pongo a disposición para cualquier tipo de investigaciones sin ningún inconveniente. Todo es en cumplimiento de mi función. No he hecho nada en contra de nadie. Si en cumplimiento de mi función hay investigaciones que se hacen, que se hagan. No le he hecho daño a nadie, me conocen por ser un oficial totalmente honesto. Nunca he sido sentenciado por ese tipo de motivos ”, sostuvo.

No obstante, minutos después cambió su versión y señaló que algunas de las investigaciones en su contra son por causales que, a su parecer, no tendrían mayor sustento.

“Hay una que es porque una candidata me llamó por teléfono y hay una investigación. Qué tiene de malo que alguien me haya llamado, eso no significa que yo haya incumplido ninguna función. También un anónimo que se hizo acá, lógicamente los enemigos que estaban en contra de mi gestión y hoy están investigando. Por el tema de la pandemia no ha sido archivado porque inicialmente había sido archivado”, comentó.

Finalmente, informó que ya fue notificado para conformar la comisión de transferencia de mando del Ministerio del Interior, aunque todavía no han iniciado el procedimiento.

“Todavía no conocemos nada. No estamos todavía en funciones. Recién se va a iniciar ese proceso. Recién estoy siendo notificado y vamos a realizar este procedimiento . Estamos esperando tener las reuniones técnicas con los encargados para poder iniciar este proceso”, acotó.

