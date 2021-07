El ex candidato presidencial de Acción Popular, Yonhy Lescano, expresó este miércoles que espera reunirse pronto con el presidente electo Pedro Castillo, luego que en la víspera mantuviera una reunión con el jefe de Estado, Francisco Sagasti, en Palacio de Gobierno.

“ Vamos a reunirnos seguramente en los próximos días para detallar las políticas de Estado que nosotros recomendamos , en qué estamos preocupados, qué sugerencia tenemos en la lucha anticorrupción que debe seguir el Perú”, manifestó a Canal N.

Lescano indicó que esta sería la primera vez que conversaría con el docente cajamarquino, tras su proclamación como futuro presidente del Perú y sostuvo que ya ha recibido la invitación para una reunión

“Todavía no (he conversado con Castillo), vamos a tener que dar una reunión porque ha sido el presidente quien me ha cursado una invitación . Hay que ir, esa es la democracia, la democracia es hablar con todos”, sostuvo.

“Los que nos dedicamos a la política, tenemos que conversar para llevar adelante al Perú, eso es lo que se hace”, recalcó.

Las reuniones de Pedro Castillo

El último miércoles el ganador de las elecciones presidenciales se reunió con George Forsyth en su casa de Breña y con el presidente Sagasti en Palacio de Gobierno.

El mandatario manifestó que Castillo le pareció “una persona sencilla, honesta y con buen sentido del humor”.

Asimismo, este miércoles mantuvo un encuentro con el ex candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, quien reiteró que no será parte del Gobierno.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.