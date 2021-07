La presidenta del Consejo de Ministros (PCM), Violeta Bermúdez, dio a conocer las razones por las cuales el Ejecutivo observó la ley que elimina la pensión vitalicia para los expresidentes de la República, aprobada por el Congreso.

“Lo hemos hecho por tres razones fundamentales. La primera, porque un jefe supremo de Estado no puede quedar, después de haber ejercido el cargo de presidente de la República, que es la más alta investidura, desprotegido frente a una situación que es complicada para un presidente de la República”, expresó la primera ministra en diálogo con la prensa.

“Pues a ese presidente, probablemente, le sea muy difícil encontrar un trabajo, aunque ha habido algunos afortunados (a los) que les pagaban una cantidad considerable por conferencias, supuestamente. Pero hemos visto que esto en muchos casos no necesariamente era así”, agregó.

En segundo lugar, Bermúdez señaló que “no se puede pensar que todos los presidentes van a actuar incorrectamente” . Indicó que actualmente hay una ley vigente que permite suspender la pensión vitalicia de los jefes de Estado cuando son acusados constitucionalmente y que “no tenía sentido tener otra regulación”.

Y, por último, la titular de la PCM manifestó que esta norma “no es que elimina solamente la pensión vitalicia, sino que la transformaba en una pensión de gracia” que sería otorgada con la venia del Parlamento.

“Es decir, si el Congreso de la República decidía darle una pensión vitalicia al jefe de Estado, se la daba. En consecuencia, se podría prestar a decisiones de naturaleza arbitraria. ¿Bajo qué criterios cualquier Congreso, no estamos hablando de uno en particular, podrá definir si le da o no una pensión a un jefe de Estado?”, cuestionó.

“Entonces, nos parecía que, tal como está formulada la norma, en lugar de ayudar a consolidar la figura del jefe de Estado, no solo la debilita, sino que la pone en cuestionamiento”, precisó.

Expresidentes solo iban a tener seguridad los dos años posteriores a su mandato

La primera ministra, Violeta Bermúdez, también indicó que esta norma regiría “para todos los jefes de Estado en adelante”, pero que, adicionalmente, el Congreso estaba introduciendo una disposición complementaria para que los exmandatarios tengan seguridad solo los dos años posteriores a su mandato.

“O sea, a los dos años y un día, el expresidente o expresidenta podría quedar expuesto a alguna situación de vulnerabilidad en términos de su seguridad personal”, dijo.

“Si lo que se quería era mejorar lo que tenemos, se debió (...) ser más explícitos en las causales de suspensión (de la pensión), pero no generalizar partiendo de que todos los expresidentes van a ser presidentes que actúen de manera incorrecta”, culminó.

