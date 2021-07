Martín Vizcarra culpa a Keiko Fujimori por poco tiempo para la transferencia de gobierno

El exmandatario Martín Vizcarra culpó a la excandidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el poco tiempo para la transferencia de gobierno a Pedro Castillo, ya que puso obstáculos para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) no termine la culminación del proceso.

En el video compartido en sus redes sociales, el expresidente añadió que Pedro Pablo Kuczynski tuvo más de un mes para la transferencia, cuyo tiempo quedó corto.

“He sido parte del anterior Gobierno que inició en 2016 del presidente Kuczynski y tuvimos más de un mes para la transferencia y nos quedó corto. Ahora, ni una semana tiene (Castillo) ”, indicó.

“¿Por qué demoró? Porque la candidata que postuló con él (Fujimori) para la segunda vuelta no se cansó de poner obstáculos para que el JNE llegue a la culminación del escrutinio final”, agregó.

Para Vizcarra, las apelaciones que interpuso Fuerza Popular sobre las actas de votación eran “leguleyadas” con el fin de perder un tiempo valioso para la transferencia de gobierno.

“No entiendo la posición de la señora Fujimori”

Por otro lado, el exmandatario, quien fue suspendido de la función pública por el Congreso, indicó que no entiende la posición de Fujimori sobre la proclamación de Castillo como presidente, ya que sus declaraciones son contradictorias.

“La candidata que ha perdido las elecciones ha dicho que reconoce los resultados que ha proclamado el JNE; sin embargo, dice que no acepta su derrota porque dice que le han robado miles de votos y que va a seguir defendiendo la ‘democracia’ en este afán de seguir tratando de generar incertidumbre cuando ahora todos debemos sumar esfuerzos para mejorar nuestro país ”, explicó

“No entiendo la posición de la señora Fujimori, que dice que está de acuerdo con la proclamación, pero que no acepta los resultados. Que es una proclamación ilegítima, bueno si es ilegítima, entonces por qué la acepta. Allí hay una contradicción, que si solamente le hiciera daño a ella y a su partido no habría ningún problema, pero le hace daño al país porque necesitamos iniciar una nueva etapa”, añadió.

Keiko Fujimori perdió por tercera vez consecutiva las elecciones en segunda vuelta. Foto: La República

