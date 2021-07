Lescano sobre próxima Mesa Directiva: “Buscar consensos es lo más importante”

El expostulante a la presidencia por Acción Popular Yonhy Lescano manifestó que el próximo Congreso electo deberá llegar a acuerdos para conformar la nueva Mesa Directiva, a fin de que puedan realizar una gestión adecuada.

“ Buscar consensos es lo más importante en estos momentos porque el Perú está en una situación delicada , y no solamente buscar consensos en el Congreso sino también en el Gobierno”, declaró en entrevista a Canal N.

Respecto a las alianzas que ya parecen haberse formado en el Parlamento para apoyar a ciertas listas, Lescano señaló que no considera que Acción Popular vaya a asociarse con partidos de derecha, ya que algunos no se han comportado de forma democrática e incluso han llamado a desconocer la proclamación del profesor cajamarquino.

“Estar obstruyendo la proclamación del presidente, eso malogra la democracia, eso no es democracia, eso ya es anarquía, es simplemente soberbia. Eso no permite hacer un acercamiento con esas fuerzas políticas porque no contribuyen con el crecimiento del Perú”, sostuvo.

En tanto, consideró que Perú Libre no debería presidir la Mesa Directiva dado que ya están presentes en el Ejecutivo . En vez de ellos, debería ser liderado por una agrupación política opuesta.

“Yo creo que tiene que ser un partido que sea absolutamente distinto de Perú Libre para demostrar que ellos no quieren acaparar el poder, que están buscando el consenso con las demás fuerzas políticas”, afirmó.

Lescano instó a las fuerzas políticas a apoyar a Castillo

En otro momento, el también excongresista instó a la población y a las fuerzas políticas a apoyar a la nueva gestión de Castillo Terrones, pues eso ayudaría a la estabilidad del país.

“Estamos en democracia, hay un presidente al que hay que ayudarlo, apoyarlo, eso corresponde a todos los demócratas, a todo el pueblo, para que le vaya bien al Gobierno y le vaya bien al Perú ”, afirmó.

