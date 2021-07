La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, rechazó una vez más que haya estado implicada en algún tipo de favorecimiento al expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos, implicado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Durante una entrevista en RPP, la también titular de la Corte Suprema aseguró que “nunca llamó ni se reunió” con Walter Ríos, por lo que se “allana a todas las investigaciones” que pueda realizar el Ministerio Público.

“El dicho de (Walter) Ríos tiene que ser corroborado con lo que digo. Yo no he llamado para presionarlo. (…) Conmigo no se reunió jamás, ni lo he llamado. Por último, que me levanten el secreto de las telecomunicaciones y verán que no he ido al Callao. Me allano a todas las investigaciones, no tengo nada que temer ”, declaró.

En esa misma línea, Barrios afirmó que “no forma parte de ningún grupo” y que en más de 30 años de carrera en el sistema de justicia dedicó su trabajo a “luchar contra la corrupción”.

“No he faltado a mis deberes y estoy al frente del Poder Judicial porque me he ganado el respeto; no soy parte de un grupo y he sido muy dura con los actos de corrupción. (…) Nunca he llamado a nadie para favorecer en un proceso. Eso, por la línea de conducta que tengo. Lo segundo es que yo no estoy en la cabeza del señor (Walter) Ríos. Lo cierto es que esta denuncia lo hace el 2020”, acotó.

Según un reportaje emitido por Panorama, Barrios Alvarado tiene una investigación, ya que le habría solicitado a Walter Ríos que favorezca a su hermano Víctor Barrios Alvarado en un proceso judicial que estaba en el Juzgado de Paz Letrado del Callao.

El programa indicó que la carpeta fiscal detalla la comunicación que habría mantenido la presidenta del PJ con el exjuez superior que se encuentra en prisión preventiva.

Al respecto, Barrios sostuvo que todo funcionario público siempre está inmerso “al escrutinio público” y mencionó su extrañeza de que se abran estas investigaciones .

“ Siempre lo he dicho que se hagan todas las investigaciones con la pulcritud que se tiene que hacer . (…) No soy parte de ningún grupo determinado. En mi labor jurisdiccional he tramitado la extradición y el levantamiento del secreto de comunicaciones contra César Hinostroza, y como jueza ponente rechacé la excarcelación de Walter Ríos”, añadió.

