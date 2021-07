El congresista electo por Puno de Acción Popular (AP), Carlos Zeballos Madariaga, es investigado por mentir en su hoja de vida de candidato para las elecciones parlamentarias extraordinarias de 2020. La causa es por el presunto delito de falsa declaración en procedimiento administrativo.

El proceso electoral se convocó luego que en setiembre de 2019, el expresidente Martín Vizcarra, disolvió el Congreso, entonces dominado por la oposición fujimorista. El exmandatario hizo “cuestión de confianza”, luego que el Congreso se negara a suspender una polémica designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Seguidamente convocó elecciones para enero de 2020.

Zeballos que postuló por AP, no consignó en su hoja de vida presentada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una sentencia por obligación de dar suma de dinero producto a una deuda que mantenía con una entidad financiera. Según Zeballos sí pagó la deuda y el proceso no tenía razón de ser. Pero la sentencia existía y debió informar. Por ello, fue excluido en un inicio del proceso, pero apeló y regresó a la carrera electoral donde terminó siendo elegido. Pero eso no lo exculpa de ser denunciado.

Junto a Zeballos, otros once ex candidatos de esa elección son investigados. Se trata de: Crisóstomo Benique Apaza, Ruth Choquepata Mamani, José Alpaca Deza, Alberto Quintanilla Chacón, Malena Chambi Clares, Julio Chana Alave, Carlos Zeballos Madariaga, Oscar Quenaya Rodríguez, Nicolás Lusa Flores, Victoria Pineda Mazuelos, Norma Mamani Hilasaca, y Danitza Frisancho Berríos.

Escondieron información

Según el JNE los denunciados, mintieron en su hoja de vida. El más polémico caso es el de Alberto Quintanilla. No habría registrado inmuebles de su propiedad en Puno y Lima. Son quince viviendas que informó en su inscripción.

La República buscó la versión de Alberto Quintanilla. Este negó que haya negado la información. Recordó que tiene años en la política y es imposible que haya querido esconder información. Quintanilla, dijo que la entonces personera de Juntos por el Perú, Ruth Luque Ibarra, habría retirado su hoja de vida y por ello habría quedado omiso respecto a la información que tenía que reportar.

Sunarp los evidenció

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), elevó un informe sobre los bienes de todos los candidatos al Jurado Nacional de Elecciones. El reporte terminó por perjudicar a la mayoría de los investigados porque varios de sus bienes muebles e inmuebles estaban inscritos a su nombre. Tenían conocimiento sobre las propiedades que poseían desde hace varios años.