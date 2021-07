César Hildebrandt y Alberto Vergara en diálogo sobre políticos y la segunda vuelta

En un diálogo con el escritor Alberto Vergara, el periodista César Hildebrandt se pronunció sobre la coyuntura política y cuestionó la actuación de algunas personalidades que, en su opinión, alentaron el golpe en la reciente crisis.

“¿A dónde van nuestros políticos, académicos, universitarios e intelectuales como Barnechea?, quien hasta hace unos días era una suerte de pensador, conservador y ahora es un golpista de esquina, con chaira en mano, que solicita la intervención de los militares para que impidan el comunismo”, dijo en un momento.

Al comentar el libro Ciudadanos sin República de Alberto Vergara, Hildebrandt sostuvo sobre los políticos: “¿Quién no es un misterio? Lourdes Flores, la abogada del PPC, la sucesora de Bedoya, convertida en la abogada de Azángaro, de la señora Keiko, buscando con lupa el voto perdido, la firma falsificada”.

Lourdes, peor que Bartra

“¿Cómo Rosa Bartra?”, pregunta Vergara y Hildebrandt responde: “En algo mucho peor. Porque detrás de Lourdes Flores estaba el golpe de Estado, estaba el argumento de cómo las elecciones son ilegítimas, lo que vale ahora es una intervención, porque detrás del fraude estaba la idea del golpe, de la interrupción del proceso democrático, de ocupar el JNE, se acabó y listo, nuevas lecciones”.

Hildebrandt recuerda a Vergara que un artículo que escribió en mayo del 2013 es perfecto para el momento. “Dices, pocas personas me generan una admiración tan genuina como los maestros peruanos, es un homenaje profético al presidente electo”.

Vergara manifiesta que es “la escuela pública a las patadas, al cómo puede, como un desprecio del Estado durante décadas”, y añade que le sorprendió que los vean como unos comechados, holgazanes, “como si no hubiera un punto de heroísmo en esa labor anónima, mal pagada de educar a nuestros niños, a eso respondía el artículo”, sostiene.

Hildebrandt dice que “ese retrato que has hecho calza con Pedro Castillo. Quítale Perú Libre, la cercanías dudosas y amenazantes y es el profe, la gente en la calle dice ganó el profe”.

“Resulta que el maestro chotano de 1.450 soles mensuales ha llegado a la presidencia. ¿Qué desafíos le esperan?”.

Al presidente electo le deseo lo mejor, la verdad que asusta pensar la dimensión de la tarea, de la precariedad de Castillo, dice Alberto Vergara, para quien el presidente es un político que puede ir para un lado o para el otro. “No podemos olvidar que fue aliado de Becerril en la huelga famosa del 2017 y puede terminar disparando para un montón de sitios”.

“Puede terminar disparándose al pie, que es lo que suelen hacer con frecuencia los políticos peruanos”, añade Hildebrandt.

“No nos sorprenderíamos si en seis meses la izquierda lo califica de traidor y que no resultó tan revolucionario como decía”, comenta Vergara.

A su turno, Hildebrandt sostiene que “no sería de extrañar eso, sobre todo si Castillo no entiende que tiene un mandato de cambio y de moderación”.

Keiko: La peor candidata

Si no entiende eso, dijo Hildebrandt, tendremos trimestres de pánico como con PPK —prosigue—, porque ya la señora Keiko ha ofrecido la guerra, pero lo que no sabe es que será la última guerra, porque hay una sensación generalizada de que no será más la candidata de las derechas en el Perú.

“Nadie va a apostar por ella si perdió con Castillo, como dijo hace poco un columnista de Perú 21, es la peor candidata del planeta, bueno yo no la situaría en tan alto nivel, pero la peor candidata del Perú, con toda seguridad”. También criticó el apoyo del nobel Mario Vargas Llosa a Keiko.

Al hablar del terrorismo, Alberto Vergara sostuvo que el desastre de García le da gasolina a una cosa claramente brutal, y desbocada. Hildebrandt responde que García es la cereza en la torta, pero el segundo período de Belaunde, agrega, fue un desperdicio y tuvo la oportunidad de enfrentar al primer senderismo que no tenía envergadura, y luego tuvimos la guerrilla más sanguinaria y más salvaje de América Latina.

De Soto cree que la solución es dar títulos

Sobre Hernando de Soto, Hildebrandt dijo que “se ha pasado toda la vida vendiendo la idea de que repartiendo títulos en asentamientos humanos, esa gente ya titulada va a ir al BCP a pedir un préstamo y se lo van a dar. Titulemos, legitimemos la propiedad sea cual fuese y ya está resuelto el problema”.

“No olvides que así derrotó a Sendero Luminoso”, dijo Vergara. “Sí, creo que así ganó la elección en su imaginación”, refutó Hildebrandt.

Para Vergara, los defensores del neoliberalismo “han seguido como un éxito un adoctrinado en el que la desigualdad no es una debilidad, sino una fortaleza, un aliciente para estar entre los más ricos”.

