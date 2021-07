Bermúdez: “Ojalá se erradique del ejercicio de la política la ofensa y los insultos”

Con información de César Zorrilla/URPI-LR

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, señaló que durante estos 8 meses de gestión en el Ejecutivo ha tenido roces con algunos congresistas. No obstante, considera que los malos tratos recibidos por parte de ciertos miembros no define a la entidad.

“A veces sí hemos recibido hasta insultos de algunos parlamentarios, pero eso no desmerece lo que significa el Congreso como institución” , manifestó durante el evento para la condecoración a todas las mujeres anónimas del bicentenario que contribuyeron a la gesta emancipadora del país.

Del mismo modo, hizo un llamado a la nueva representación nacional, para que no utilicen un discurso agresivo para cuestionar al Ejecutivo y practiquen una política adecuada.

“Ojalá que los nuevos legisladores utilicen razones para fundamentar sus planteamientos y se erradique del ejercicio de la política la ofensa y los insultos, que no nos conducen a nada ”, añadió.

Violeta Bermúdez afirmó que, en líneas generales, ha mantenido “una relación cordial con el Congreso” y resaltó que durante este tiempo a cargo de la PCM “no hemos tenido ministros censurados”.

En otro momento fue consultada sobre una posible invitación para que participe en el gobierno de Pedro Castillo, pero la titular del gabinete ministerial sostuvo que está enfocada en culminar su rol en el Gobierno de transición y emergencia.

“En mis planes no está, en estos momentos, más que concluir con el trabajo que me han encomendado y que he tenido el honor de realizar como presidenta del Consejo de Ministros del Gobierno de transición liderado por Francisco Sagasti”, sostuvo.

Bermúdez confía en realizar transferencia ordenada

Como se informó, la primera ministra se pronunció sobre la transferencia de mando tras la proclamación de Pedro Castillo como el nuevo presidente electo para el periodo 2021-2026 por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Con conocimiento, voluntad y compromiso es posible hacer una transferencia ordenada y no afectar en nada el funcionamiento de los servicios públicos”, expresó Bermúdez en conferencia de prensa durante la visita a una muestra fotográfica de lucha contra pandemia junto al ministro de Cultura, Alejandro Neyra, en el Lugar de la Memoria y la Tolerancia (LUM).

