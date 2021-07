Sagasti: “Soy presidente de todos los peruanos, incluso de aquellos que me insultan y difaman”

El mandatario del gobierno de transición, Francisco Sagasti, se refirió a la relación que tuvo que construir con la prensa en esta etapa como líder del Ejecutivo, y afirmó que algunos medios de comunicación no exponen lo mejor del periodismo. Sin embargo, no quiso emitir una opinión más profunda al respecto.

“Hay que distinguir entre prensa y prensa. Yo creo que hay medios que, sinceramente, no son medios y en algún momento diré lo que pienso de ellos. Ahora soy presidente de todos los peruanos, incluso de aquellos que me insultan y difaman . Cuando vuelva a ser ciudadano común y corriente, ya podré explayarme, pero, en general, mi relación con la prensa ha sido bastante buena, razonable”, dijo en una entrevista con La República.

A su vez manifestó que como titular del Estado, puede recibir críticas siempre y cuando sean bien intencionadas. Esto, con la finalidad de saber si se está actuando adecuadamente o si está cometiendo errores.

En otro momento, sostuvo que en el sector público no se pueden cometer errores, porque si sucede, puede ser catalogado como corrupto.

“No hay forma de aprender si no se cometen errores, porque, si no se cometen errores, quiere decir que ya lo sabe todo o que no hace nada. Hay una cultura de la desconfianza en la gestión pública ”, acotó.

Mal cálculo sobre segunda ola es el mayor error, admite Sagasti

Francisco Sagasti hizo mea culpa al señalar que el error más grande durante su gestión fue el cálculo que se realizó respecto a la segunda ola de contagios y muertes por la COVID-19.

“El principal (error) es que calculamos que la segunda ola de la pandemia iba a ser como la primera, y que, con duplicar la capacidad de proveer oxígeno medicinal, sería suficiente. Eso lo corregimos muy rápido sobre la marcha, pero haberlo sabido hubiera podido evitar algunas muertes ”, expresó el mandatario.

De igual modo, recordó que otro de sus desatinos fue el “nombramiento de un ministro del Interior que duró un muy breve tiempo”.

