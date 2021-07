El vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alva, manifestó que “cada congresista responde por sus actos, por sus opiniones y por sus solicitudes”, luego de que la titular del Parlamento, Mirtha Vásquez, revelara que un puñado de legisladores había solicitado viajar a Estados Unidos sin una justificación válida.

La República pudo conocer que fueron cinco parlamentarios los que pidieron volar al país norteamericano porque argumentaban que habían recibido una invitación y a los cuales se les rechazó el requerimiento. Ellos fueron: Edward Zárate Antón (Fuerza Popular), Guillermo Aliaga Pajares (Somos Perú), Rolando Ruiz Pinedo (Acción Popular) y Yessy Fabián Díaz (Acción Popular). EE. UU. es un país que permite, en ciertos estados, vacunar a los extranjeros.

“Yo a diferencia de la exministra (Pilar) Mazzetti sí me vacunaré cuando me toque y me vacunaré en suelo nacional”, dijo Roel Alva en diálogo con RPP. Y añadió: “ Yo no pienso utilizar el cargo para beneficiarme en algún sentido, (como) para viajar a vacunarme. Ni cuando deje el cargo lo voy hacer, porque creo que todos tenemos que respetar la cola”.

El parlamentario manifestó que cada uno de sus colegas “se va a hacer responsable por lo que haga y sus acciones” y que si un congresista desee viajar a inmunizarse contra el coronavirus que lo haga “con la suya y pidiendo licencia sin goce”. Indicó, de igual modo, que en la Mesa Directiva las decisiones que tomaron de rechazar o aprobar determinado viaje a Estados Unidos fue de manera colegiada.

“En algunos casos, (los pedidos para viajar al país norteamericano) se sostenían. En otros casos, no. Y creo que hemos actuado conforme a esa necesidad del viaje, más aún porque habíamos señalado al inicio de nuestra gestión que era una gestión austera”, concluyó.

Mesa Directiva denegó mayoría de pedidos de viaje

Fue la presidenta del Congreso de la República, Mirtha Vásquez, quien reveló el martes 20 de julio que un grupo de parlamentarios le había solicitado viajar a Estados Unidos, pero que ella negó la mayoría de pedidos porque no había una justificación válida. Recordó, incluso, que en un determinado momento fue amenazada con el número de votos que disponía un legislador y su bancada.

“En los últimos meses, una cantidad de parlamentarios (presentaron) solicitudes para que se vayan de viaje a Estados Unidos. Yo revisaba y decía: ‘Bueno, pero esto no se justifica. ¿Para qué se va usted?’. Yo leía su solicitud y era curioso porque habían conseguido la invitación de un señor que es senador de un estado de los Estados Unidos, que es como si fuera un diputado regional que les hace la invitación a varios”, contó Vásquez en Radio Santa Rosa.

“Yo les decía: ‘A ver, estamos a un mes de irnos. Si el Estado invierte en ustedes para mandarlos de viaje a Estados Unidos, es porque luego esa inversión se tiene que retribuir, pero ¿cómo se justifica si ustedes ya se van en un mes? ¿Cuál es la utilidad de mandarlos a hacer un intercambio de cómo se hace labor de fiscalización en Estados Unidos?’. Finalmente, yo le terminé negando a la mayoría los viajes”, añadió.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.