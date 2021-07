Lilia Ulcida Paredes Navarro es la futura primera dama del año del bicentenario peruano. Nació en la provincia de Chota, en el departamento de Cajamarca, tiene 48 años y es docente de educación primaria. Es también madre de tres hijos: Alondra, Arnold y Jennifer; y pertenece a la Iglesia Cristiana del Nazareno.

Ante la proclamación oficial de Pedro Castillo como el próximo presidente para el periodo 2021-2026, la maestra cajamarquina ha bridando diferentes declaraciones a la prensa. “Que siga con el proceso de vacunación. Lo más importante es la salud y la educación, la agricultura también. Confiando en Dios todo va a salir bien”, expresó a Canal N sobre el gobierno que asumirá su esposo.

Asimismo, habló sobre los roles que espera asumir en los próximos años, ya que tiene la expectativa de apoyar a las mujeres y poblaciones vulnerables. “Vamos a trabajar juntamente con mi esposo, con toda la gente de Perú. Vamos a empezar por priorizar la salud, la educación. Vamos a trabajar con las mujeres, con los niños, con los huérfanos, con todas las personas”, declaró en diálogo a América TV.

Actualmente vive en Chugur, un centro poblado ubicado en Tacabamba, que cuenta con aproximadamente 2.920 habitantes (INEI 2017). No obstante, ha afirmado que en sus planes está acompañar a Pedro Castillo a Lima y posiblemente asentarse con sus hijos en Palacio de Gobierno:

“Sí, vamos a viajar a Lima, para estar con mi esposo. Mis hijos se sienten contentos porque ya se logró el esfuerzo de mi esposo, de tanto tiempo, de ser presidente para que trabaje por las personas más necesitadas”, expresó para América TV.

Lilia Paredes con sus hijos Alondra, Jennifer y Arnold. Foto: Andina/ Andrés Valle

Lilia Paredes tiene 21 años de casada con Pedro Castillo. A la pareja los une el amor por la enseñanza y la vocación religiosa. Ambos se conocen desde la infancia, cursaron juntos primaria y quinto de secundaria. Posteriormente, estudiaron Educación en el Instituto Superior Pedagógico Octavio Mata Contreras de Cutervo.

De igual forma, Paredes no ha pasado desapercibida ante la prensa, y es que no tiene reparos en expresar lo que piensa. El último martes 20 de julio cuando una reportera de Exitosa le preguntó si ya sabía que vestimenta se pondría para la proclamación del 28 del presente mes, le respondió lo siguiente: “Señorita, la ropa no hace a la persona. Lo que importa son las buenas acciones que uno pueda tener con la gente más humilde”.

La primera dama del bicentenario será presentada oficialmente el próximo 28 de julio junto con Pedro Castillo, quien asumirá el mandato del país que cumple 200 años de independencia.