Idel Vexler, exministro de Educación, señaló que quien asuma la cartera educativa en el próximo gabinete ministerial tiene que ser un profesional que sea realista con el contexto peruano y que trabaje para el cambio.

“ El (próximo) ministro tiene que ser un educador con experiencia, realista, con apertura y que conozca la realidad educativa y que trabaje en un marco de cambio y continuidad ”, indicó en diálogo con La República.

En ese sentido, Vexler se dirigió al presidente electo, Pedro Castillo, y le recomendó que los maestros deberían volver a asumir la conducción dentro del Ministerio de Educación en lo relacionado con el trabajo educativo y pedagógico.

“ Esto implica que en los cargos relacionados con el trabajo educativo y pedagógicos ponga a docente calificados, con experiencia de gestión . Tiene que terminar con una gestión de 10 años que ha estado generalmente a cargo de economistas y sociólogos, con quienes se puede hacer un trabajo multidisciplinario, pero los docentes deben volver a la conducción del ministerio, sin dejar a los profesionales de otros sectores”, manifestó el también el exviceministro de Gestión Pedagógica.

Retorno a clases presenciales

Respecto al retorno a clases presenciales que estará a cargo de Pedro Castillo, Vexler expresó que esto debería darse a más tardar en marzo del 2022, pues asegura que el aprendizaje de los estudiantes es afectado al no aprender bajo esta modalidad.

“Los alumnos, especialmente de la escuela pública, no pueden seguir siendo afectados en los aprendizajes. Para tal fin, es importante vacunar a los docentes y no docentes de todo el sistema educativo. Establecer las condiciones de bioseguridad en 53.000 locales escolares de la escuela pública”, aseveró.

Asimismo, se refirió a la reforma magisterial y le recomendó al nuevo jefe de Estado revisar los instrumentos de evaluación que se están utilizando para medir el rendimiento de los profesores.

“No puede ser que desde el 2015 hasta la actualidad, de 200.000 maestros que se presentan, solo ingresa el 4%. Hay que revisar esa evaluación de nombramiento, dar más plazas para la evaluación de ascensos , aumentar los saberes, aumentar el piso salarial de todas las escalas de acuerdo a mérito”, agregó.

Posible diálogo con Castillo

El exministro de Educación también mencionó que si Castillo Terrones se acerca a él y le pide dialogar sobre el tema educativo, tiene la voluntad de conversar, pero aclaró que no lo haría en público.

“ Si él me lo pide personalmente, no solamente estoy dispuesto a conversar del tema y a conversar de algunas prioridades y experiencia acumulada en mi trayectoria profesional . Eso no lo puedo hacer en público, si él me lo solicita, yo estoy a su disposición porque estando a disposición del nuevo presidente estoy al servicio de la educación y de mi país”, detalló.

