Controversias en las negociaciones por la dirección del Congreso

Los congresistas electos siguen en conversaciones para armar fórmulas que compitan por la mesa directiva del Parlamento, todavía con controversias por resolver. Los dos bloques que se perfilan buscan desatar estos nudos esta semana para consolidar sus opciones con miras a la dirección del Poder Legislativo.

Perú Libre considera tener mayor avance con Somos Perú y Podemos Perú y de antemano cuenta con el respaldo de Juntos por el Perú, sus aliados desde la segunda vuelta electoral. Además, es muy posible el apoyo de los congresistas electos del Partido Morado. A esto se suma el voto de Héctor Valer, quien ganó con Renovación Popular, pero fue retirado por sus discrepancias con la cúpula.

También hay acercamientos del futuro oficialismo con Acción Popular, pero tienen una complicación: ambos grupos quieren presidir la fórmula que postule para la mesa directiva.

“Seguimos en conversaciones. Hemos avanzado con Somos Perú, Podemos, Juntos por el Perú y otras bancadas, también conversamos con Acción Popular. En realidad, dialogamos con todos”, contó el congresista electo Jaime Quito, vocero alterno de Perú Libre.

La cúpula de este partido promovió la candidatura del legislador electo Waldemar Cerrón para la presidencia del Congreso. Por ser hermano del líder de la organización política, Vladimir Cerrón, esta propuesta tiene resistencia de otras bancadas electas e incluso de un sector del mismo Perú Libre.

La parlamentaria electa Betssy Chávez, que fue vocera de este grupo durante la campaña electoral, ha expresado su intención por postular también a la presidencia del Congreso.

“Me han propuesto partidarios asumir este reto y he aceptado. Creo que debemos buscar una mesa de concertación”, dijo brevemente a La República.

Otros legisladores electos de Perú Libre nombran a Quito, Segundo Quiroz, Edgar Tello, Alex Flores y Guido Bellido también como posibilidades. Con Waldemar Cerrón y Alex Paredes, vocero titular, conformaban un grupo de siete que participaban de las negociaciones, de donde saldría la candidatura. Paredes ya ha dicho que no buscará la presidencia del Parlamento.

Waldemar Cerrón habría perdido chance por las objeciones de las bancadas. Esto complicaba respaldos necesarios.

Acción Popular había puesto como condición para sumarse que el hermano de Vladimir Cerrón no integre la fórmula.

Podemos también había sugerido que convenía no ponerlo por la controversia que implica.

“Esa opción creo que se va descartando. Había mucho rechazo a que vaya Waldemar Cerrón en la fórmula”, dijo el legislador electo Raúl Doroteo, vocero alterno de Acción Popular.

El otro bloque

Fuerza Popular tiene más entendimiento con Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso (APP).

“Hemos estado conversando con las bancadas afines que buscan defender la actual Constitución y nuestra democracia. En estas conversaciones, no hemos estado hablando de cuotas ni de cargos específicos sino en estar de acuerdo con un modelo”, dijo el congresista electo Nano Guerra García, vocero de Fuerza Popular, en Canal N.

Algunas bancadas de este bloque también conversan con Acción Popular. Sin embargo, este grupo ha acordado no ir en una fórmula en que uno de sus integrantes sea de Fuerza Popular. Más aún, también aquí plantean que sea acciopopulista quien encabece la candidatura.

“Tiene que presidir Acción Popular. No es por capricho sino por la gobernabilidad. Somos de una posición de centro y necesitamos garantizar la democracia y apoyar al gobierno lo bueno”, aduce Doroteo.

Las cartas de Acción Popular para la mesa directiva son Maricarmen Alva e Ilich López. Alva ha sido crítica de Pedro Castillo y Perú Libre en la campaña.

“Si vamos con Perú Libre, sería decisión de Alva si continúa o da un paso al costado en la fórmula”, comenta Doroteo.

En este bloque se perfila desde mucho antes la candidatura del electo Jorge Montoya, de Renovación Popular, el congresista más votado luego de la inhabilitación del expresidente Martín Vizcarra. Montoya mantiene un estratégico silencio.

No obstante, APP impulsa a Roberto Chiabra y Gladys Echaíz. “Decidiremos el miércoles. No es condición que alguien de APP presida. Sí pedimos que no presida Fuerza Popular ni Perú Libre”, dice Eduardo Salhuana, vocero de los apepistas.

La Asamblea Constituyente, un tema de las discusiones

La intención de Perú Libre de que haya una Asamblea Constituyente para que elabore una nueva Constitución es una controversia en las bancadas para sumarse a una fórmula con este grupo. Antes esto, los voceros de Perú Libre, ensayan matices sobre este compromiso político.

Acción Popular, AP y Podemos Perú han expresado sus observaciones respecto la eventualidad de buscar una Asamblea Constituyente en este momento. Alegan que no es el momento por la crisis actual. APP tiene este asunto como una de las principales discrepancias que lo hace acercarse al bloque afín a Fuerza Popular.

Hacia el final de esta semana, la bancada electa de Perú Libre se reúne para elegir a quien los representará en la fórmula para la mesa directiva. También será ocasión para que discutan sobre los posibles matices que están dispuestos a asumir respecto a las controversias que se dan.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.