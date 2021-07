Congresistas pretendían viajar a EE. UU. con pasaje pagado por el Estado sin justificación, afirma Vásquez

La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, se refirió a un grupo de parlamentarios que se dirigieron a su despacho para solicitarle viajes a los Estados Unidos sin ninguna justificación válida. Cuando la solicitud fue negada, los legisladores le increparon que no se trataba de su dinero e incluso amenazaron con la cantidad de votos de los que disponían.

“En los últimos meses, una cantidad de parlamentarios (presentaron) solicitudes para que se vayan de viaje a Estados Unidos. Yo revisaba y decía: ´Bueno, pero esto no se justifica. ¿Para qué se va usted?´. Yo leía su solicitud y era curioso porque habían conseguido la invitación de un señor que es senador de un estado de los Estados Unidos, que es como si fuera un diputado regional que les hace la invitación a varios y les dice que vengan a un intercambio para saber cómo se hacen las leyes y cómo se hace la labora de fiscalización, por ejemplo”, afirmó Vásquez para Radio Santa Rosa.

Asimismo, cuestionó las solicitudes, pues tuvo en cuenta que si un viaje es costeado por el Estado, es con la intención de recibir una retribución, lo cual no era pertinente a un mes del cambio de Congreso.

“Yo les decía: ´A ver, estamos a un mes de irnos. Si el Estado invierte en ustedes para mandarlos de viaje a Estados Unidos, es porque luego esa inversión se tiene que retribuir, pero, ¿cómo se justifica si ustedes ya se van en un mes? ¿Cuál es la utilidad de mandarlos a hacer un intercambio, además, de cómo se hace labor de fiscalización en Estados Unidos?´ Finalmente yo le terminé negando a la mayoría los viajes”, aseveró.

Ante esto, la periodista Rosa María Palacios le recordó a la titular del Congreso que en Estados Unidos vacunan en los aeropuertos de manera gratuita; por tanto, consideró que la intención de los legisladores era viajar para recibir la inmunización. Vásquez asintió.

Finalmente, la presidenta del legislativo resaltó que negó las solicitudes de los parlamentarios, ya que consideró que no era dinero propio, sino de todos los peruanos.

“Yo hice una gestión y seguramente para muchos fue diferente porque vienen y te piden cosas y finalmente, si no se justifica, pues no se justifica. Alguien me dijo: ´No es tu plata´. Y yo le dije que tampoco era la suya. Es la plata de todos los peruanos. Me han puesto aquí y yo voy a usar de manera absolutamente responsable. Entonces se fueron amenazando algunos diciendo que eran 11 votos y yo les dije que hagan con sus votos lo que les parezca ”, concluyó.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.