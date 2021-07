Silva Santisteban sobre el Congreso que se va: “Esperaba una reivindicación ética y moral”

Rocío Silva Santisteban, congresista de la bancada del Frente Amplio, hizo un balance de lo hecho por el Legislativo durante su periodo y se expresó sobre las últimas confrontaciones suscitadas en el Parlamento.

Sobre la labor del Parlamento que terminará con sus funciones en los próximos días, manifestó que los congresistas no dieron la talla sobre la reivindicación moral que la población esperaba de la institución tras la disolución del Congreso en el año 2019.

“ Yo esperaba que hubiera una reivindicación ética y moral del trabajo parlamentario, pero deja mucho que desear . Obviamente no todos los congresistas, pero ha habido congresistas que tienen mucha visibilidad a nivel mediático que han tenido unas voces verdaderamente discordantes y faltas de respeto”, declaró para RPP.

Por otro lado, rechazó los desencuentros entre el Congreso y el Ejecutivo. “De algunos congresistas que no voy a decir sus nombres, la verdad que me ha defraudado bastante su comportamiento al interior de los plenos. Han intentado plantear, no argumentos, sino simplemente descalificaciones. ¿Cuántas veces le han dicho a la presidenta del Congreso que es genocida, o al presidente Sagasti que también le han dicho que es terrorista? ”.

Expectativas para el próximo Parlamento

La legisladora del Frente Amplio expresó también lo que espera del Congreso que entrará para el periodo 2021-2026: “Ojalá que los colegas que comienzan el 28 de julio puedan retomar otras propuestas que no se pudieron concluir por el corto tiempo de esta legislatura. También espero que no haya un obstruccionismo con el Poder Ejecutivo, sino que se haga un trabajo en conjunto . Venimos de una crisis tremenda con cinco años de obstruccionismo y eso ha sido muy negativo para el país”, concluyó.

Ampliación de la cuarta legislatura

En cuanto a los temas coyunturales, la parlamentaria se mostró en contra de la ampliación de la cuarta legislatura: “El principal de los motivos es que consideramos que, a estas alturas, una ampliación de la legislatura sería para ingresar solamente leyes observadas, y eso se puede revisar tranquilamente en la Comisión Permanente ”.

“Yo también he tenido varias propuestas normativas e incluso con dictamen, como la ley de masculinidades igualitarias que tampoco ha entrado, a pesar de que sí se han aprobado un montón de normas que no tienen mayor trascendencia ”, añadió.

Debate por la colaboración eficaz

Por otro lado, la legisladora se refirió a la reciente discusión que hubo en torno a los cambios sobre la normativa para los colaboradores eficaces, que devino en una serie de insultos y agravios entre los congresistas. Según Silva Santisteban, la parlamentaria Teresa Cabrera habría mentido sobre la posición del Ministerio Público frente a la norma.

“Lo que sucede es que ha habido un momento de duda porque la congresista Teresa Cabrera, que es la autora del proyecto de ley, dijo que, cuando se había revisado el dictamen, el Ministerio Público había enviado un oficio diciendo que estaban de acuerdo, y eso no es cierto . Eso lo hemos sabido en el mismo momento del debate porque el congresista Gino Costa comentó y dijo que eso no era cierto”, señaló.