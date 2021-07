Óscar Ugarte descarta que Martín Vizcarra haya recibido segunda dosis de vacuna

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, descartó que el expresidente Martín Vizcarra haya recibido la segunda dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus (COVID-19).

Esto, durante su participación en el cierre de la segunda jornada del Vacunatón en el Parque Zonal Mayta Cápac en el distrito de San Martín de Porres.

“Nosotros hemos estado investigando eso que ha circulado en redes y nuestra información es que eso no es cierto. Eso es absolutamente falso y por lo tanto no tenemos que explicar nada porque no es cierto que el señor (Martín) Vizcarra haya recibido la segunda dosis en ninguno de los centros de vacunación ”, manifestó Ugarte, quien estuvo con la titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, junto con otras autoridades del Ministerio de Salud (Minsa).

Martín Vizcarra anunció, a través de sus redes sociales, que la tarde del pasado 27 de junio recibió una dosis contra el coronavirus en el Complejo Deportivo de San Isidro, uno de los tres centros de vacunación que tiene el distrito.

“Hoy, de acuerdo al cronograma, recibí la vacuna contra la COVID 19. Gracias a la Municipalidad de San Isidro y a EsSalud por llevar una vacunación ordenada y eficiente”, escribió el exjefe de Estado en su cuenta de Twitter.

No obstante, de acuerdo a la lista que entregó Germán Málaga, médico que estaba encargado del ensayo clínico de Sinopharm en Perú, Vizcarra pertenece al grupo de 487 personas que se vacunaron irregularmente con el producto de la farmacéutica china, el caso Vacunagate.

Al respecto, Óscar Ugarte refirió que inoculación del expresidente fue un “aprovechamiento indebido” y aclaró que Vizcarra Cornejo y otras 486 personas vacunadas irregularmente ya fueron retiradas del listado de Reniec.

“Lo que hemos hecho anoche, apenas nos hemos enterado, hemos informado a Reniec y hemos dado la orden de que se excluyan del padrón estas 487 personas (investigadas por caso Vacunagate) ”, comentó el pasado 28 de junio durante una conferencia de prensa.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.