Guido Bellido: “Queremos trabajar y lograr un consenso con todas las bancadas”

Guido Bellido, electo congresista de Perú Libre, contó que esta semana se dedicaron a dialogar con las diversas agrupaciones políticas que integrarán el nuevo Parlamento 2021-2026.

Asimismo, resaltó que esta iniciativa se lleva a cabo con el fin de “poder canalizar los diferentes proyectos que han sido abandonados” a través de un consenso con todas las bancadas.

“Hay que consensuar y trabajar en eso (…) El Congreso es criterio de unidad porque no hay ninguna sola ley que salga con un solo voto. Queremos trabajar y lograr consensos de manera integral con todos las bancadas y los congresistas ”, declaró este domingo durante una entrevista en Latina.

Asimismo, sostuvo que el objetivo de Perú Libre es “tender puentes” con los demás grupos políticos. Además, mencionó que solo estarían pendientes las conversaciones con los voceros de Fuerza Popular y Renovación Popular.

“Queremos buscar consensos y a partir de ello dirigirnos hacia la meta de cumplir las diferentes demandas que tiene el pueblo. Va a ser importante los consensos y los diálogos que en este proceso, lejos de nuestra voluntad, ha generado cierta inestabilidad (…) El día de mañana vamos a solicitar una cita con Fuerza Popular para sentarnos, conversar y dialogar”, expresó.

En esa misma línea, aseguró que en dichas conversaciones se planteará una propuesta para que las demás bancadas se den cuenta que “por delante de los problemas caseros, está el país y sus problemas”. Del mismo modo, resaltó la necesidad de que Perú Libre presida la próxima mesa directiva del Congreso.

“Necesitamos un gobierno sólido para ponerse a trabajar. Por eso, necesitamos tener la presidencia del Congreso porque si no la tenemos se van a seguir amotinando ciertos sectores que han pedido incluso la muerte de Pedro Castillo, la muerte de Vladimir Cerrón . El hecho que nosotros discrepemos no significa que no vamos a dialogar. Hay que ver que intenciones puedan haber”, añadió.

