Las denuncias contra Velásquez Quesquén y Del Castillo que fueron rechazadas por actual Congreso

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso decidió rechazar las denuncias contra los apristas Javier Velásquez Quesquén y Jorge del Castillo, las cuales habían sido interpuestas por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Pero, ¿de qué se les imputaba?

Velásquez Quesquén fue denunciado constitucionalmente por la presunta comisión de los delitos de cohecho pasivo impropio y tráfico de influencias, en el marco del caso Los Temerarios del Crimen.

Según la teoría fiscal, Velásquez Quesquén junto a su excolega Marvin Palma, miembros del Congreso disuelto, habrían prometido “diversos beneficios económicos (obras) a David Cornejo, exalcalde provincial de Chiclayo” y sindicado como el líder de la organización criminal Los Temerarios del Crimen.

Fue Orlando Niño Vásquez, exjefe de la Unidad de Abastecimiento de la Municipalidad de Ferreñafe en Lambayeque, quien señaló en su declaración del 26 de junio de 2019 que el exfuncionario municipal chiclayano Nilton Monje Sampén le había dicho que “que el alcalde (David Cornejo) está que trabaja con Velásquez Quesquén y toda la gente del APRA” .

“Es que son patas de (el exdiputado aprista Miguel) Nureña Sanguinetti con (el exalcalde David) Cornejo Chinguel”, expresó Nilton Monje, según la versión de Niño Vásquez.

Velásquez Quesquén fue congresista hasta que Martín Vizcarra disolvió el Congreso. Foto: difusión

Orlando Niño también indicó que Nilton Monje le había contado que el exparlamentario aprista “conseguía presupuesto para varias obras” , por lo que tenían que “darle su parte”.

“El congresista recomendaba que gane (determinado empresario). En este caso recomendó al empresario Nureña a cambio de conseguirle el presupuesto (a David Cornejo), lo que implicaba que el diezmo del 10% ya no iba al bolsillo del alcalde en su totalidad, sino solo el 5%”, dijo Vásquez ante la Fiscalía.

Y agregó: “Y el otro 5% Nureña se lo daba directamente a Javier Velásquez (Quesquén). Este congresista se cuidaba de que le hicieran depósitos o entregas que lo involucraran”.

La denuncia también incluye al excontralor Edgar Alarcón. Y de acuerdo a la carpeta fiscal del caso, Javier Velásquez Quesquén y su entonces colega Marvin Palma promovieron “una reunión con Alarcón para tratar sobre el levantamiento de la suspensión de las cuentas municipales (de Chiclayo) y asegurar que la medida se levante”.

De acuerdo a la Fiscalía, Alarcón recibió de Cornejo Chinguel 30.000 soles a cambio de levantar la suspensión, y ambos parlamentarios, Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma, conocían del hecho.

El caso de Jorge del Castillo

Por su parte, el aprista y excongresista Jorge del Castillo fue denunciado, informó la Fiscalía, “por la presunta comisión de los delitos de peculado, falsedad genérica e ideológica, por el pago irregular de haberes a su asesora en el Congreso, Dianne Monge, mientras realizaba estudios fuera del país”.

Según denunció el programa Panorama, la abogada Dianne Monge Berrocal cobró una suma de 5.297 soles como asesora del despacho del exparlamentario a pesar de que se encontraba estudiando en España.

Luego, el mismo dominical difundió audios del exlegislador en los que habla del caso y demuestra su intención de encubrir el pago irregular. “ Me denuncian a mí penalmente y me sacan del Congreso y se acabó la historia. ¿Eso es lo que quieres? ¿así quieres que acabe? Creo que no merezco terminar mi vida de esa manera”, se escucha decir a Del Castillo en uno de los audios.

A continuación, un extracto de la grabación:

Del Castillo: Pero por lo mismo...qué podría decir: que yo sabía, que esto, que el otro, que así, que asa... tendrían que decir que tú me pediste, que esto, que el otro.

Monge: Bueno, la verdad.

Del Castillo: Vas a complicarte la vida. Van a decir que esto está prohibido. Esta prohibido pues, no se puede.

Monge: ¿Qué? ¿Y cuál va a ser la solución entonces?

Del Castillo: Voy a pensar, voy a pensar. Voy a conversar mañana con la administración, vamos a ver cómo hacer.

Monge: Voy a, voy a... llamar. Es que yo estoy quedando mal, toda mi vida se va a colgar de eso la gente.

Del Castillo: Vas a cometer un error y me vas a complicar la vida a mí por gusto, por gusto. Y yo creo que no merezco que me hagan daño.

...

Del Castillo: Yo lo voy a aclarar, por supuesto que lo voy a aclarar.

Monge: Pero si me estás diciendo que no puedes admitir que tú me has autorizado.

Del Castillo: Una cosa es que yo diga algo y otra que tú lo digas. Escúchame, mañana... por ejemplo, Elice, cuál sería la solución... Elice en televisión lo ha dicho: “Bueno, se devuelve la plata y terminó el tema”. Es una opción. Yo la puedo devolver, tú no, yo. (...) En efecto, no debió pagarse, la señorita no tiene ninguna responsabilidad... y acá está el aporte. Es una forma de salir del asunto.

Publicación del Ministerio Público.

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.