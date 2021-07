Vizcarra rinde manifestación ante la Fiscalía por vacunación irregular contra el coronavirus

Este jueves 15 de julio, el expresidente Martín Vizcarra rinde declaraciones ante el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, según lo informó la señalada entidad. La diligencia obedece a la investigación por la vacunación irregular de exfuncionarios contra la COVID-19 con dosis de Sinopharm en el 2020.

“El expresidente Martín Vizcarra rinde esta mañana sus declaraciones ante el área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales del Ministerio Público, respecto a la investigación que se le sigue por la irregular vacunación de altos funcionarios del gobierno”, indicó la institución a través de su cuenta de Twitter.

Por otro lado, detalló que previamente rindieron sus manifestaciones la exministra de Salud Pilar Mazzetti y la extitular de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete.

“En los días previos, acudieron a este mismo despacho las exministras de Salud y Relaciones Exteriores, Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, respectivamente, quienes también rindieron su declaración indagatoria”, agregó el Ministerio Público en sus redes sociales.

Esto se da después de que, el lunes 12 de julio, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó, por unanimidad, el informe final de las denuncias constitucionales acumuladas n.º 422 y n.º 424 contra el expresidente Martín Vizcarra, en el marco de su vacunación irregular contra la COVID-19 con dosis del laboratorio chino Sinopharm.

Carlos Mesía, congresista de Fuerza Popular, fue quien sustentó el documento en el que se señala que el exmandatario y el doctor Germán Málaga, exinvestigador principal de los ensayos clínicos de la vacuna contra la COVID-19 de Sinopharm, y la exministra de Salud Pilar Mazzetti son “coautores” de los presuntos delitos de organización criminal, concusión, colusión agravada, cohecho pasivo propio, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, tráfico de influencias y falsificación de documentos.

Vizcarra sigue negando que se haya vacunado

El pasado 1 de julio, tras informar que se inmunizó con una dosis de Pfizer en un centro de vacunación de EsSalud, el expresidente Martín Vizcarra señaló que esa fue “la primera vez” se vacunó a pesar de que en octubre del 2020 fue inoculado con fármacos del ensayo clínico de Sinopharm.

“Es la primera vez que me estoy vacunando, lo del año pasado fue un ensayo de la etapa clínica fase 3. Eso no fue vacuna, eso debe quedar absolutamente claro. Tan es así que a los 12.000 voluntarios que les aplicaron el mismo compuesto que me aplicaron a mí, a todos ellos también los están vacunando”, dijo durante una transmisión en vivo en su red social.

