Muñoz: “Es el momento que las autoridades electorales den una proclamación”

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, manifestó su deseo de que las autoridades electorales proclamen al nuevo presidente del periodo 2021-2026 para poder superar la “incertidumbre” que afecta la estabilidad política y económica en el Perú.

“El hecho de no tener una proclamación genera incertidumbre. Entonces, creo que es el momento en que las autoridades electorales, trabajando con celeridad y transparencia, generen una proclamación ”, declaró el burgomaestre, tras el final de una ceremonia en que su comuna conmemoró los 200 años de la firma del Acta de la Independencia.

Por otro lado, Muñoz señaló que, con la designación del nuevo mandatario, la conflictiva situación para el país se podrá calmar y se encausará hacia el orden . “A raíz de eso (de la proclamación), muchas cosas se van a reordenar o se deben ordenar”, explicó.

Sobre los actos vandálicos de los fujimoristas

Asimismo, el alcalde de Lima se refirió a las acciones violentas que se registraron el miércoles 14 en el Centro de Lima, durante una manifestación de simpatizantes de Fuerza Popular, y pidió que la Policía Nacional del Perú (PNP) haga un trabajo “más firme” para que no se dé un escenario similar en otra ocasión.

“Aprovechamos una vez más para invocar que la Policía Nacional haga un trabajo todavía más firme en las calles para evitar situaciones de violencia como las que hemos vivido ayer. Hemos tenido ciudadanos atacados, de diversa naturaleza; personas heridas y daños a la propiedad”, sostuvo.

No más violencia ni polarizaciones

El mismo miércoles 14, a través de su cuenta de Twitter, Jorge Muñoz rechazó los actos vandálicos perpetrados por los simpatizantes de Fuerza Popular, e hizo un llamado a los líderes de cada partido a que hagan un llamado a la calma para sus seguidores.

“Invoco a los líderes de ambos partidos políticos a exhortar a sus simpatizantes a no movilizarse ni generar aglomeraciones, mucho menos de manera violenta. Los peruanos no queremos más violencia ni polarizaciones . Nuestro país no merece llegar de esta manera al bicentenario”, sostuvo.

