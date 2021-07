El gobernador de Arequipa y su polémica vacuna contra la COVID-19

Elmer Cáceres Llica se desabrochó la camisa y con los ojos cerrados recibió el primer pinchazo contra la COVID-19. Un acto de sorpresa por las peculiares posturas del gobernador de Arequipa en la pandemia, sobre todo por su demoledora campaña contra la vacuna china Sinopharm. Su brazo recibió la dosis Pfizer en el casi vacío complejo deportivo Rayo Chachani del distrito de Cerro Colorado, donde se espera a cuentagotas que personas de 48 a 49 años acudan a inmunizarse. Un buen gesto de la autoridad para motivar a un sector de la población que rechaza la vacuna.

Sin embargo, la primera autoridad de 48 años de edad, en su DNI, precisa como domicilio el distrito de Chivay, provincia de Caylloma. Para esta localidad se programaría la inmunización de 18 a 49 años desde el lunes con dosis de Sinopharm. Cáceres sorteó el impase manifestando que es gobernador y que trabaja en la ciudad de Arequipa como tal. “Mi DNI es de Chivay pero mi residencia es Arequipa. Mi lugar de trabajo es la ciudad. Según los protocolos me debo vacunar en Cerro Colorado”, manifestó.

La flexibilidad con el gobernador, no se repitió con otros ciudadanos que acudieron a los vacunatorios en jornadas anteriores. No los vacunaron porque les exigían en el DNI residencia en el distrito. Incluso afuera del complejo donde se vacunó Cáceres, Boris Martínez, Elmer Parque Huacasi y José Charca reclamaron airadamente. “Se contradicen. ¡Cómo es posible que se vacune el gobernador cuando vive en Chivay!”, se quejó Parque.

Pese a que todos trajeron recibos para demostrar residencia en Cerro Colorado, en ese momento, les negaron las dosis.

El gobernador invocó al gerente regional de Salud, Christian Nova, aplicar mejores criterios. Conminó a la población a que venga con recibos y hasta con certificados de trabajo. Eso sí deben ser de Arequipa. Nova sostuvo que cumplirían ello. El consejero regional José Luis Hancco lamentó que Cáceres no cumpla con las disposiciones de la Geresa. “Como autoridad debe ser el primero en respetarlas”.

Meses atrás era inverosímil pensar que el gobernador se inmunizaría. “Jamás me haría vacunar con esa vacuna china, “never” (nunca). No me voy vacunar (…) Ni tampoco mis funcionarios”, sostenía a principios de año ante algunos medios de comunicación. Ahora la postura es otra: “Mi persona se ha visto forzada para demostrar que es importante vacunarse. Cualquier vacuna”, declaraba ayer.

Cáceres toreó la consulta si no hubiera sido un mejor ejemplo recibir la Sinopharm. “No es un tema de marca”, sostuvo. Aún así Hancco sostuvo que sus posturas han colaborado a la desinformación. “Sus declaraciones han contribuido a que muchas gente no crea en la vacunas”.

Aplican desde hoy segunda dosis

Las personas que tienen 50 a 59 años desde hoy pueden recibir su segunda dosis desde las 7.00 a 16.00 horas. Son 28 puntos de inmunización desplegados en 13 distritos de la ciudad de Arequipa. Los mismos que se han usado para otros grupos etarios. Hoy podrán acercarse los que tengan el 1, 2 , 3 y 4 como último dígito del DNI. Mientras que mañana lo haran los de 5,6 y 7. El sábado los que el DNI culmine en 8, 9 y 0. El lunes 19 es para rezagados. Los distritos en los que se vacunará son Cercado, J. L. Bustamante, Mariano Melgar, Miraflores, Yanahuara, Socabaya, Cayma, Cerro Colorado, Paucarpata, Hunter, Alto Selva Alegre, Tiabaya y Sachaca.