Cusco: Gobierno regional insiste en recuperar hotel que maneja Rafael López Aliaga

Zaida Tecsi, Cusco

El Gobierno regional del Cusco (GORE) recurría a un arbitraje para recuperar la infraestructura donde funciona el hotel Sanctuary Lodge, único centro de hospedaje localizado en la ciudadela inca de Machu Picchu. La concesión está en poder de Perú Belmond, empresa vinculada a Rafael López Aliaga, hasta el 2025, la cual es cuestionada por irregularidades en el contrato.

El arbitraje sería un camino complementario para demandar el incumplimiento de Belmond en el contrato con el Gobierno regional. Pedro Galicia, procurador público, dijo que reúnen documentos que probarían el lucro de la empresa de López Aliaga y sus socios a costa de la propiedad cusqueña.

“Estamos evaluando un arbitraje para demostrar los incumplimientos de la empresa porque para la nulidad del contrato insistiremos en la vía judicial”, explicó.

Galicia dijo en una reunión sostenida con los consejeros de la Comisión de Turismo que por estrategia no revelará los incumplimientos de la empresa. Pero una vez documentados, anunciarán el arbitraje.

“Estamos frente a una empresa poderosa, que tiene abogados internacionales, peor aún, estamos seguros de que tienen tentáculos en el mismo Gobierno regional, porque siempre se adelantan a nuestras estrategias”, comentó.

De esa manera, Galicia justificó la demora en el inicio del arbitraje reclamado por el Consejo Regional.

Agotarán vía civil

El GORE Cusco lleva sin éxito cuatro años en los tribunales en busca de que declaren la nulidad de la adenda por la que Perú Belmond amplió su concesión hasta el 2025.

Actualmente, el proceso civil se encuentra en la Corte Suprema. El procurador sostuvo que tienen la esperanza de que esta última instancia les dé la razón y devuelva a los cusqueños su hotel.

Aunque la primera y segunda instancia del Poder Judicial declaró improcedente el pedido del GORE Cusco, Galicia dijo que agotarán todas las vías para anular la adenda.

“El Poder Judicial nunca se pronunció por el fondo de la demanda. Solo nos dijo, en ambas instancias, que no era su competencia resolver estas demandas, que el camino era la vía arbitral. Pero nosotros perseguimos la nulidad de esa adenda. No estamos en controversia. Estamos demostrando que esa ampliación de concesión no es legal, no debería existir, fue irregular”, dijo.

Contrato es de 1995 y se amplió al 2025

Según la adenda, el hotel paga 10.000 dólares mensuales al GORE Cusco, recursos que van al MEF. A cambio se le cede la infraestructura ubicada en la puerta al santuario de Machu Picchu.

Una suite del hotel Sanctuary Lodge, antes de la pandemia, costaba 1.628 dólares. El consejero Cristian López dijo que además se beneficia del cobro de los servicios.

