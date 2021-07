RMP sobre FP: “No les da los días para impedir que Castillo juramente el 28 de julio”

A casi 40 días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021, Rosa María Palacios señaló que es claro que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, acumuló su tercera derrota, mientras que Pedro Castillo, de Perú Libre, ganó los comicios.

Palacios sostuvo que la lideresa de Fuerza Popular, al igual que en las elecciones contra Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, perdió por 40.000 votos. Sin embargo, ahora la hija de Alberto Fujimori ha decidido litigar. Agregó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró improcedentes todas las apelaciones del partido naranja, lo cual ha terminado con el discurso de fraude electoral.

“El jurado ya resolvió. El procedimiento indica que estas resoluciones regresan a los 60 jurados especiales electorales y estos son los encargados de proclamar al ganador, ahí debería morir el proceso”, manifestó.

La letrada advirtió que la proclama del JEE sí es apelable, pero en errores materiales y no de fondo. El trámite tiene tres días de plazo. No obstante, RMP precisó que Fuerza Popular esperaría hasta el último día para presentar su apelación y, de esta manera, dilatar la proclamación.

Agregó que si el JEE resuelve improcedente la apelación, Keiko Fujimori puede apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cual también tiene tres días para publicar un veredicto final.

“Este documento (del JNE) se devuelve al JEE y vuelve a proclamar al candidato y ahí ya funciona todo y el JNE ya proclama. Probablemente, podrían alargarlo en el peor de los casos hasta el 24 de julio, pero no les da los días para impedir que Castillo juramente el 28 de julio (...) En castellano puro, (Keiko Fujimori) lo hace por joder. No hay forma de que Keiko Fujimori gane absolutamente nada. Aquí no ha habido ningún fraude y Keiko lo sabe”, alegó.

