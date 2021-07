Regidor pide que MML entregue imágenes de videovigilancia de agresiones de seguidores fujimoristas

Tras las agresiones propiciadas por los simpatizantes de Fuerza Popular la tarde del último miércoles en el Cercado de Lima, Carlo Ángeles, regidor de la Municipalidad de Lima, solicitó el registro de las cámaras de seguridad ubicadas en las zonas donde se suscitaron los incidentes.

En un oficio remitido a la secretaría general de la MML, el funcionario solicita que se facilite el acceso público al registro audiovisual para que la Policía Nacional y el Ministerio Público investiguen lo sucedido en las inmediaciones de la Plaza de Armas.

Asimismo, el regidor pidió que a las personas que resultaron heridas por la agresión de los vándalos se les ofrezca asistencia legal para tomar las medidas correspondientes, a través del programa de Asistencia Integral de Ciudadanos.

“No podemos tratar con tibieza lo sucedido hoy. A la delincuencia se le combate con el peso de la ley”, manifestó Ángeles en un mensaje vía redes sociales.

En horas de la tarde, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, también se pronunció sobre lo ocurrido, invocando a Keiko Fujimori y Pedro Castillo que pidan a sus simpatizantes evitar movilizaciones.

“Invoco a los líderes de ambos partidos políticos a exhortar a sus simpatizantes a no movilizarse ni generar aglomeraciones, mucho menos de manera violenta. Los peruanos no queremos más violencia ni polarizaciones. Nuestro país no merece llegar de esta manera al bicentenario”, manifestó.

Los miembros de La Resistencia atacaron a medios de prensa de La República y Canal N y se enfrentaron a la Policía. En tanto, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, denunció que un grupo de personas vinculadas al partido fujimorista golpearon el auto en el que se trasladaba.