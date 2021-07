El segundo vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alva, señaló que, hasta a la fecha, ningún vocero de las bancadas parlamentarias ha pedido que la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional se vuelva a ver en el Pleno.

“ Hasta ahora ningún vocero ha solicitado que el tema de la elección de magistrados del Tribunal Constitucional retorne del cuarto intermedio , solicitado por el presidente de la Comisión Especial encargada de la elección de magistrados, Rolando Ruiz”, expresó el congresista en diálogo con Canal N.

“El día lunes se estableció en la Junta de Portavoces una lista de casi 50 iniciativas legislativas entre las 11 bancadas que conforman el Pleno del Congreso de la República. Estas casi 50 iniciativas legislativas van a ser parte del Pleno del día de hoy (miércoles), mañana (jueves) y el viernes”, agregó.

La mayoría de legisladores intentó elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional el pasado miércoles 7 de julio a pesar de todas las críticas que había recibido el concurso para seleccionar a los candidatos al TC. Medios y organizaciones civiles habían denunciado serias irregularidades durante el proceso.

No obstante, el Pleno del Congreso siguió con la elección, pero no obtuvo el apoyo requerido para escoger a los magistrados. Al día siguiente, el jueves 8, al no conseguirse los 87 votos, el presidente de la Comisión Especial, Rolando Ruiz, pidió un cuarto intermedio. Desde entonces, no hay fecha para que escojan a los nuevos miembros del TC.

“ Ya corresponderá al siguiente Congreso determinar si el proceso sigue o se concluye . Tendrían que emitir ellos una resolución legislativa o ampliando el tema del concurso en los términos que ellos consideren o, dos, dando por concluido el mismo e iniciar otro”, precisó Roel Alva.

No hay solicitud para extender cuarta legislatura

El parlamentario también señaló que hasta el momento ningún legislador ha requerido extender la cuarta legislatura, que concluye este viernes 16 de julio.

“Hasta el día de hoy, no hay ninguna solicitud formal de alguna de las bancadas relacionada con ampliar la legislatura u otorgar facultades legislativas a la Comisión Permanente hasta esa fecha (23 de julio)”, declaró.

