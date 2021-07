El asesor legal de Fuerza Popular, Julio César Castiglioni, señaló que el partido naranja no descarta presentar una apelación contra el resultado de las elecciones antes que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) proclame al próximo presidente de la República.

“ Una vez que envían los (resultado los) 60 Jurados Electorales Especiales (JEE) se publica y ese resultado se puede apelar porque no es la proclamación, es el resultado de las votaciones a nivel nacional. Eso no se ha decidido todavía apelar, no se ha tomado ninguna decisión” , indicó a RPP.

“Nosotros dijimos que íbamos a dar batalla hasta la última acta y eso es lo que estamos haciendo. Ustedes me dirán 5.000 votos no altera el resultado, obviamente, pero lo que estamos haciendo los abogados es apelar las actas de proclamación de resultados de los JEE, no de proclamación presidencial”, agregó.

En ese mismo sentido, el abogado aseveró que “matemáticamente” el partido de Keiko Fujimori no puede ganar las elecciones en este momento.

Por otro lado, Castiglioni insiste en que hubo un fraude en las elecciones, a pesar de que misiones de observaciones internacionales han señalado lo contrario.

“Yo sí puedo decir con toda seguridad que sí ha habido fraude. Nosotros hemos apelado con actas en la mano y la salida que ha tenido el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha dicho que eso no tiene etapa probatoria y, en consecuencia, no van hacer ningún cotejo con ONPE ni con Reniec de las firmas”, informó.

Julio César Castiglioni. Foto: difusión

