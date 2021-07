Héctor Valer descartó sumarse a la bancada de Perú Libre

Héctor Valer, congresista electo para el periodo 2021-2026, descartó que su reunión con Vladimir Cerrón, de la cual se difundió recientemente una fotografía, fuera para unirse a la bancada del partido del lápiz.

El virtual parlamentario, recientemente separado de la bancada de Renovación Popular por disposición de Rafael López Aliaga, señaló que, en caso de no poder establecer su propia bancada, permanecerá como congresista no agrupado y buscará sostener diálogos con otras agrupaciones parlamentarias para la aprobación de sus proyectos de ley.

“ Unirme o incorporarme (a Perú Libre), nunca . Tengo 47 años de vida política en el Perú y a nivel internacional con una solo posición. Yo soy social liberal, no soy comunista; pero si mañana no cuaja la nueva bancada liberal, me quedaré solo en el Parlamento”, declaró para Exitosa.

Por otro lado, Valer aseguró que no respaldaría propuestas que generen tensiones políticas entre el Ejecutivo y el Legislativo . En esa línea indicó que, ante la pandemia de la COVID-19, el país requiere de un trabajo conjunto entre poderes del Estado.

“Nunca ayudaré a que dos grupos puedan generar problemas en el país. Necesitamos tranquilidad en el Perú. Necesitamos inversión internacional. Necesitamos que los empresarios nacionales se vayan a Colombia”, aseveró.

Posteriormente, respecto a su reunión con el exgobernador de Junín, Valer explicó que esta se dio para discutir políticas ideológicas y doctrinarias , con el fin de impulsar espacios de consensos en el Congreso entrante.

“Vladimir Cerrón sigue siendo líder de Perú Libre y 37 parlamentarios, quienes son disciplinados. He conversado con ellos y me han derivado a Cerrón para discutir políticas ideológicas y doctrinarias a fin de impulsar la mesa de concertación entre congresistas y grupos parlamentarios, con la finalidad de tranquilizar al país”, puntualizó.

Bancada Liberal sería anunciada el viernes

En diálogo con La República, Héctor Valer comentó que el jueves o viernes se estaría anunciando a la Bancada Liberal, la cual estaría conformada hasta por siete congresistas.

Aunque prefirió no adelantar nombres, el futuro representante por Lima apuntó que uno de los miembros provendría de los partidos que hasta el momento intentan rechazar los resultados de las instituciones electorales; es decir, Fuerza Popular o Renovación Popular.

Cabe señalar que Valer fue apartado de manera unilateral de Renovación Popular, por decisión del excandidato presidencial Rafael López Aliaga. Esto, como un acto de represalia, luego de que el congresista electo se pronunciara a favor de reconocer los resultados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), una vez concluido el proceso de resolución de las apelaciones.

